'Gentse Burgers' wil man en vrouw uit elke wijk op lijst 09 juni 2018

02u40 0 Gent Het staat nu vast dat in Gent een burgerpartij naar de verkiezingen trekt in oktober. 'Gentse Burgers' verzamelt de initiatiefnemers van de Facebookgroepen GVD en Gent Wake Up, en ook de vroegere Piratenpartij. "Gentenaars moeten weer trotse Gentenaars worden", vinden ze.

De groepen Gent Voor Democratie (GVD) van Gert Coppens en Gent Wake Up van Hervé Schrans ontstonden los van elkaar, als reactie tegen het circulatieplan. Gaandeweg vonden de initiatiefnemers elkaar én Glenn Bouckaert die in 2012 meedeed met de Gentse Piratenpartij. "Intussen zijn we veel meer dan een actiegroep. We hebben ons professioneel georganiseerd, en hebben een 20 puntenprogramma. Alleen zagen op Facebook helpt niet, we willen een echt alternatief bieden. Er moet échte inspraak komen, in het technologisch tijdperk is dat heus niet zo moeilijk. Er moet aandacht zijn voor de deelgemeenten die zich nu genegeerd voelen. Mensen hebben geen boodschap aan de goednieuwsshow over het centrum. En het moet gedaan zijn met die geldverslindende experimenten. Wij willen volksraadplegingen, een realistische mobiliteit op basis van wetenschap en niet van ideologie. We willen betaalbare woningen, echte aanpak van sluikstorten en criminaliteit."





Gentse Burgers hoopt da hun bottom-upaanpak de kiezers zal aanspreken. Ze hebben in elk geval een achterban, de Facebookgroepen hebben samen 30.000 volgers, al zijn dat natuurlijk niet per definitie kiezers. "Een officiële lijst hebben we nog niet omdat iedereen de kans moet krijgen daar op te staan. Liefst willen we een man en een vrouw uit elke wijk", klinkt het. Het programma staat op www.gentseburgers.be (VDS)