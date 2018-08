'Gentse Burgers' stellen Farys in gebreke voor vies leidingwater 29 augustus 2018

De nieuwe politieke partij Gentse Burgers heeft zowel Farys, het stadsbestuur als twee ministers in gebreke gesteld voor de leidingwaterkwestie in Oostakker. Zowel federaal minster van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, burgemeester Termont, schepenen Tapmaz, Heyse en De Regge en het bestuur van Farys worden geviseerd.





Het leidingwater is al vele maanden een gespreksonderwerp in Oostakker. Eind 2017 werd al een noodplan in actie gezet omdat het leidingwater besmet was met een E.Colibacterie. De bron van die besmetting werd nooit gevonden. Sindsdien worden de leidingen voortdurend gespoeld maar er blijft soms geel of bruin water uit de kraan komen.





Gentse Burgers halen fors uit naar Farys. "Het onzuiver drinkwater in Oostakker zorgt voor medische aandoeningen bij talrijke mensen en huisdieren. Nochtans is proper water een grondrecht. Dat klanten toch hun waterfactuur moeten betalen, en slechts recht hebben op een éénmalige schadevergoeding van 25 euro getuigt van weinig respect. Dat Farys en het Gents stadsbestuur na 9 maanden nog steeds geen dagelijkse leveringen van proper water aan huis organiseren is onaanvaardbaar."





Farys houdt al geruime tijd vast aan het standpunt dat er niets aan de hand is met het water in Oostakker. De bruine kleur zou veroorzaakt worden door roestdeeltjes en het water zou drinkbaar zijn ondanks de vieze kleur. Farys reageerde nog niet op de ingebrekestelling door Gentse Burgers. Indien er geen antwoord komt op die ingebrekestelling overweegt de partij een strafklacht. (EDG)





