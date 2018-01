"Gent was naïef in zaak Russische kunst" 24 januari 2018

02u52 0 Gent Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) haalde gisteren zwaar uit naar het stadsbestuur in de zaak van de Russische kuntswerken in het MSK. Er zijn twijfels over de echtheid van die werken en een onderzoekscommissie moet bekijken of het geen vervalsingen zijn.

Tien kunstexperts waarschuwden in een open brief dat de werken die momenteel worden tentoongesteld in het MSK wel eens vervalsingen zouden kunnen zijn. Het gaat om werk van belangrijke Russische kunstenaars als Kandinsky en Exter. Als ze echt zijn, zijn ze miljoenen waard.





Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) haalde zwaar uit naar het stadsbestuur. "Iedereen weet dat er in Rusland destijds tal van werken opdoken van belangrijke kunstenaars die nadien vaak vals bleken te zijn. Bovendien gaat het hier om werken die nooit eerder werden getoond, waar geen verkoopsaktes van zijn. Dit getuigt van naïviteit en brengt het MSK in een slecht daglicht", zegt ze.





Twee experts

Cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) zegt dat er wel degelijk onderzoek is gevoerd. "Er zijn twee experts geraadpleegd vooraleer de werken in bruikleen werden genomen. Nochtans is het niet de gewoonte om zoiets te doen. Het onderzoek dat nu bevolen is, zal zo'n twee weken duren." (EDG)