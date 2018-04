"Gent voert struisvogelpolitiek" GESCHENKENWINKEL SLUIT JAAR NA INVOERING CIRCULATIEPLAN YANNICK DE SPIEGELEIR

03 april 2018

02u30 0 Gent Twee struisvogels met naambandjes van schepenen Watteeuw en Peeters die hun kop in het zand steken. Met die opvallende affiche maakt Leen Rosseels vandaag wereldkundig dat ze haar bekende cadeau- en juwelenwinkel 'Achter De Maan' uitverkoopt.

Oorspronkelijk begonnen als een winkel met een aanbod tweedehandskledij groeide Achter De Maan de afgelopen kwarteeuw uit tot een toevluchtsoord voor wie op zoek was naar een origineel geschenkje of een uniek juweel. Zes jaar geleden verhuisde de populaire cadeaushop van de Bennesteeg naar een groter pand op de hoek van de Sint-Niklaasstraat en de Cataloniëstraat.





Over enkele maanden komt er een einde aan het succesverhaal. Vandaag - exact op de eerste verjaardag van het circulatieplan - maakt Rosseels bekend dat ze de stekker trekt uit haar geesteskindje. De datum is alvast niet toevallig gekozen. "Laat me duidelijk zijn: ik ben een voorstander van de principes van het circulatieplan, maar het is té drastisch ingevoerd in combinatie met de hoge parkeertarieven. Als kleinhandelaar ondervond ik de afgelopen jaren al de concurrentie van e-commerce, maar sinds de invoering van het circulatieplan daalde mijn omzet nóg maar eens, met 30 procent. De doemberichten rond het circulatieplan hebben hun rol gespeeld, maar dat is zeker niet het enige. Een pak mensen durft niet meer naar Gent komen met de wagen. Als je je weg hier niet goed kent, rijd je binnen de kortste keren door een knip en heb je een boete aan je been. Wie dat één keer meemaakt, gaat de volgende keer elders inkopen doen."





Op haar eigen creatieve manier haalt de onderneemster uit naar het stadsbestuur. Op haar etalage prijkt een affiche van de 'circulatie-uitverkoop' met daarop twee struisvogels die hun hoofd in het zand steken en naambandjes dragen met daarop 'Peeters' en 'Watteeuw'. Een niet mis te verstane verwijzing naar respectievelijk de schepen van middenstand Christophe Peeters (Open Vld) en schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) "De stad maakt zich schuldig aan struisvogelpolitiek. Elke tegenkanting van de oppositie wordt doodgezwegen of afgevoerd als onbetrouwbaar. Zonder zelf harde bewijzen op tafel te leggen", zegt Rosseels.





"Eind mei stopt ons contract hier. Tot zolang de voorraad strekt, verkopen we uit. Ik heb het geluk dat ik een alternatief heb, en neem een functie op in het atelier van mijn man in Lokeren, waar hij hout- en metaalschrijnwerker is. Zijn firma verzorgde jarenlang de inrichting van Achter De Maan. Vele medeondernemers die exact dezelfde hinder ondervinden als wij hebben wellicht geen andere optie, en moeten pompen om niet te verzuipen", besluit Rosseels.