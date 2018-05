'Gent Levert' groeit gestaag AL 4.000 KLANTEN VOOR STADSDISTRIBUTIE MET ECOLOGISCHE VOERTUIGEN SABINE VAN DAMME

30 mei 2018

02u56 0 Gent Gent is de eerste stad die een platform voor 'stadsdistributie' heeft en zo tientonners uit het centrum kan weren. Op een jaar tijd werden al 40.000 leveringen uitgevoerd. Die worden vanuit een distributiecentrum aan de rand van de stad met een ecologische voertuig naar hun bestemming gebracht.

Traag maar gestaag. Dat is volgens mobiliteitsschepen Filip Watteeuw een bewuste keuze die is gemaakt voor Gent Levert. "We willen het systeem traag laten groeien, zodat het onderweg niet struikelt", stelt hij. Een jaar terug werd Gent Levert opgericht, als stadsdistributieplatform. Stad Gent, PUUR Gent, City Depot en Bubble Post zetten er hun schouders onder. Intussen is ook Transport & Logistiek Vlaanderen toegetreden en toont de Vlaamse Waterweg interesse. "In de toekomst moeten de waterwegen als transportroute zeker uitgebouwd worden in Gent", vindt innovatieschepen Christophe Peeters.





Distributiecentra

Vandaag heeft Gent een distributiecentrum op de Afrikalaan, en eentje in Evergem. Er wordt gezocht naar een plek in het Zuiden van Gent om een derde te bouwen, liefst in de ruime omgeving van het Ghelamco-stadion. Leveranciers van Gentse zaken rijden niet meer tot bij hun klant, maar droppen hun goederen in één van de distributiecentra. De laatste kilometer tot de eindbestemming worden door ecologische voertuigen afgelegd. Zo worden de tientonners uit de stad geweerd, wat veiliger is maar ook helpt voor de luchtkwaliteit en de doorstroming.





De cijfers zijn mooi. Het voorbije jaar werd geleverd bij 4.004 klanten in Gent. In totaal werden 40.000 leveringen gerealiseerd, wat impliceert dat een veelvoud aan goederen werd afgeleverd. Gemiddeld gaat het over 131 leveringen per dag. 38 procent daarvan gebeurde in de 'spertijd', zijnde tussen 11 en 18 uur. Voor 11 uur en na 18 uur mogen voertuigen met een vergunning het autovrij gebied in om te laden en te lossen. Binnen die tijdszone mag het niet, maar de voertuigen van Gent Levert krijgen daarop een uitzondering. Van de 40.000 leveringen waren er 8.301 bestemd voor 629 klanten binnen het autovrij gebied. Gemiddeld worden in die zone 27 leveringen per dag gedaan, waarvan 23 procent in de spertijd.





Ook opslagruimte

Gent Levert werkt met verschillende voertuigen, van fiets tot elektrische bestelwagens. Bubble Post is vooral gespecialiseerd in het leveren aan de horeca met 'fresh&frozen-producten'. City Depot brengt alles rond, van pakket tot rolcontainer. "De distributiecentra bieden ook opslagruimte aan", zegt Peeters. "Winkels hoeven geen dure ruimte meer te betalen voor hun stock, als die toch bijna onmiddellijk geleverd kan worden. En de ruimtes boven de winkels kunnen perfect dienen als woningen."