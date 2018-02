"Gekraakt in belang van de kinderen" OPSCHORTING VAN STRAF VOOR SLOVAAKS GEZIN WOUTER SPILLEBEEN

09 februari 2018

02u46 16 Gent Hoewel het gerecht streng wil optreden tegen krakers, wordt een Slovaaks gezin dat onder de nieuwe kraakwetgeving vervolgd werd, niet gestraft. Ze kregen de opschorting omdat ze volgens de rechter het Ledebergse pand kraakten in het belang van hun kinderen. "Het belangrijkste is dat de uitzetting snel kon gebeuren", zegt Open Vld-kamerlid Egbert Lachaert die het initiatief nam voor de nieuwe wet.

Een Slovaaks gezin met drie kinderen van 2, 4 en 5 jaar oud kraakte een leegstaand pand in de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg. Op 16 november, net na het invoeren van de nieuwe kraakwetgeving, stapten de eigenaars - een Gentse rijschool - naar de politie. Het gezin kreeg het bevel om het pand binnen de acht dagen te verlaten. Daartegen konden ze nog beroep aantekenen, maar dat deden ze niet.





De procureur vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro om zo het signaal te sturen dat kraken hard wordt aangepakt, maar de rechter besloot de opschorting uit te spreken.





"Ze hebben gehandeld in het belang van hun kleine kinderen", klonk de motivatie. "Ze hebben zowel verstandelijk als materieel te weinig middelen om zelf een woning te huren of kopen."





Geen straf

De feiten zijn voor de rechtbank dus bewezen, maar het gezin krijgt geen straf, ondanks eerdere beweringen dat er hard zou worden opgetreden tegen krakers.





Volgens de initiatiefnemer van de nieuwe kraakwet Egbert Lachaert (Open Vld) is een strenge straf helemaal niet noodzakelijk. "De filosofie is altijd geweest dat de rechter rekening kan houden met de specifieke omstandigheden", reageert hij. "Vaak zijn krakers mensen die het al niet makkelijk hebben. Zware celstraffen kunnen dan niet de bedoeling zijn. Het is vooral belangrijk dat de uitzetting vlot kan gebeuren. De politie en het parket hebben duidelijke richtlijnen en ik ben blij over de manier waarop die uitgevoerd worden." Het parket kan nog in beroep gaan tegen het vonnis, maar daarover is nog geen beslissing gevallen.