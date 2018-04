"Gehandeld uit wettige zelfverdediging" AGENTEN SCHIETINCIDENT VLAANDERENSTRAAT NIET VERVOLGD JURGEN EECKHOUT

11 april 2018

02u54 0 Gent De drie politieagenten die in de zomer van 2016 een dolgedraaide man hadden neergeschoten in de Vlaanderenstraat zullen zich niet in de rechtbank moeten verantwoorden. Volgens het parket handelden de agenten uit wettige zelfverdediging.

Op 15 augustus zette M. in de vooravond de Vlaanderenstraat op stelten. Gewapend met een alarmpistool stapte hij als een dolleman op een terras van een horecazaak af, waar hij volgens getuigen een koppeltje bedreigd had. Daarna zou hij volgens omstaanders nog één of meerdere schoten gelost hebben, waarop hij wegwandelde richting het François Laurentplein. De politie snelde massaal ter plaatse en hield hem onder schot. Zeker tien keer riepen de agenten hem toe om zijn wapen weg te gooien, maar M. negeerde de bevelen. Om hem te neutraliseren schoot de politie in zijn been, waarop hij kermend op de grond viel. Maar zelfs dan greep M. naar zijn wapen. Hierop kreeg hij nog eens twee kogels in de onderbuik zodat de politie hem kon arresteren.





Verboden wapendracht

Het parket startte op twee vlakken een onderzoek: naar wat M. bezielde en naar het optreden van de inspecteurs. Na een jaar en acht maanden kwam de zaak afgelopen maandag eindelijk voor de raadkamer. "Die verwees de neergeschoten man door naar de correctionele rechtbank voor verboden wapendracht en bedreigingen, eerst aan burgers en daarna aan agenten", duidt het parket. "De drie agenten die betrokken waren bij het incident zijn alle drie buiten vervolging gesteld. Het parket had die buitenvervolginstelling gevorderd en de raadkamer is daarin meegegaan. Ze hadden gehandeld in het kader van wettige zelfverdediging. Ze hebben die 'opzettelijke slagen en verwondingen' aangebracht om zichzelf en anderen te beschermen."





Met M. gaat het ondertussen beter. Tijdens de schietpartij waren zijn nieren geraakt en had de voormalige uitbater van het gesloten Grieks restaurant Mykonos veel bloed verloren. De artsen hielden hem in een coma, en wat later volgde zelfs een hartstilstand. Zijn wonde aan de nieren ging opnieuw open waardoor hij opnieuw veel bloed verloor. Op de koop toe kreeg hij ook geen zuurstof meer.





Leven opnieuw op rails krijgen

"Hij heeft wel nog altijd heel veel pijn en zal waarschijnlijk een blijvend letsel aan de schietpartij overhouden", zegt zijn advocaat Jef Vermassen. "Maar hij is zeer positief ingesteld en is vooral heel gelukkig dat hij nog leeft. Hij is toch enkele keren door het oog van de naald gekropen."





Naar aanleiding van het incident besloot de familie van M. om het bekende Griekse restaurant in de Vlaanderenstraat te sluiten. Maar ook op professioneel vlak gaat het M. geleidelijk aan weer voor de wind. "Hij heeft heel veel moed en probeert zijn leven weer op de rails te krijgen. Normaal gezien gaat hij samen met zijn familie binnenkort weer een zaak openen."