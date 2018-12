“Geen tussenkomst van derden” bij levenloos lichaam Wouter Spillebeen

05 december 2018

17u34 0 Gent Er zijn geen sporen van geweldpleging of van een tussenkomst van derden gevonden bij het lichaam dat dinsdag werd aangetroffen aan een woonboot in de Gentse Groendreef.

Het levenloos lichaam werd dinsdag geborgen op de oever in een rode tent. Een wetsdokter en een afstappingsteam kwamen ter plaatse in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar uit de vaststellingen blijkt alvast dat er geen sprake is van een crimineel feit. “Er zijn geen sporen van geweld of van een tussenkomst van derden gevonden”, aldus het parket. Verschillende pistes worden momenteel nog onderzocht.