"Geen opvangnet, wel extra waakzaamheid" BETONROT LIGT AAN DE OORZAAK VAN AFBROKKELEND VIADUCT ERIK DE TROYER

12 juli 2018

02u44 9 Gent Het E17-viaduct in Gentbrugge zal niet ingepakt worden met een net om vallende brokstukken tegen te houden, maar minister Ben Weyts plaatst het viaduct wel onder 'verhoogde waakzaamheid'. Betonrot blijkt aan de oorzaak te liggen van de vallende brokstukken.

Eind mei vond een fietser een aantal brokstukken van het viaduct op de het fietspad aan de Land van Rodelaan. Enkele weken daarvoor waren er ook brokstukken gevallen op wagens aan de Park & Ride. Het deed bij actiegroep Viadukaduk heel wat alarmsignalen afgaan.





Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) vroeg minister Ben Weyts (N-VA) welke maatregelen nu genomen zouden worden. "Het plaatsen van veiligheidsnetten is bekeken door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar is niet weerhouden als oplossing", zegt Weyts. "Niet alleen omwille van de lengte en de bevestigingsmoeilijkheden, maar vooral omwille van het feit dat deze de inspectie en onderhoud aan het viaduct sterk bemoeilijken. Tot de sanering van het viaduct in 2020 plaatst AWV daarom het viaduct onder 'verhoogde waakzaamheid'. Er worden jaarlijks uitgebreide inspecties uitgevoerd waarbij het loszittende beton wordt verwijderd. Ook voor 2018 staat een dergelijke operatie ingepland", klinkt het.





'Betreden op eigen risico'

"Ik was toch erg geschrokken door dat antwoord", zegt Vandenbroucke. "Als je kijkt hoe groot die brokstukken waren dan is er toch meer nodig. Tot 2020 blijft het risico aanwezig dat er een stuk naar beneden valt en geldt blijkbaar de wet 'betreden op eigen risico'."





Het viaduct ligt al menig jaar slecht bij de omwonenden. Wat begon als klachten over geluidsoverlast door de voegen, mondde uit in een actiegroep die pleit voor de afbraak van het viaduct. AWV wil het viaduct dan weer zo lang mogelijk in gebruik houden. In 2014 klonk het nog dat het viaduct nog minstens 30 jaar kon meegaan. In 2020 krijgt het viaduct een zoveelste onderhoudsbeurt.





Renovatie in 2020

Minister Weyts gaf ook meer uitleg over de oorzaak van de brokstukken. "De loskomende brokstukken zijn vooral te wijten aan corrosie van de wapening van de gewapende betonstructuur van het viaduct. Door de corrosie wordt het omringende beton afgeduwd, waardoor het los kan komen te zitten", zegt hij. Kortom: het ijzeren geraamte in het beton roest door waterinsijpeling en zet uit. Waardoor het beton scheurt. In de bouwsector heet dat fenomeen 'betonrot'.





De renovatie van het viaduct is voorzien voor 2020 en 2021. Het gaat om twee periodes van twee maal drie maanden. De werken zullen gepaard gaan met sterke hinder.





Voorlopig is er 20 miljoen euro voorzien voor het wegwerken van de voegen en het waterdicht maken van het wegdek. Maar er loopt ook nog een onderzoek naar de stabiliteit en de draagkracht van het viaduct. Daar zal het betonrot-probleem ook aan bod moeten komen.