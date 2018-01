"Geen idee waar die 23.000 euro vandaan komt" 23 januari 2018

02u54 0

Een Gentenaar die ervan verdacht wordt 23.000 euro afhandig te hebben gemaakt van zijn slachtoffer via phishing (ontfutselen van bankkaart- of kredietkaartgegevens) beweert dat hij geen idee heeft hoe het geld op zijn rekening terecht kwam. Het slachtoffer ontdekte het bedrog, kon de politie verwittigen en het geld terug krijgen voordat de dader het van zijn rekening haalde. "De bankrekening stond op naam van de verdachte", pleitte de procureur. "Zelfs als hij niet de dader was , heeft hij het geld in bewaring gehouden en heeft hij dus deelgenomen aan de misdaad." Het parket vraagt een celstraf van 12 maanden en een boete van 3.000 euro. Maar volgens de verdediging had hij geen enkel aandeel in het misdrijf. "Hij heeft geen idee hoe het geld op de rekening kwam en heeft niet eens een poging gedaan om het af te halen", klonk het. Bij die redenering stelde de rechter heel wat vragen. "Het gerecht komt altijd uit bij mensen met een zwarte huidskleur die dat soort feiten plegen. Altijd opnieuw weten die mensen van niets", zei hij. Uitspraak op 12 februari. (WSG)