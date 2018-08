"Geen gewone burenruzie, maar etnisch conflict" 03 augustus 2018

Een 57-jarige man stond gisteren terecht in de correctionele rechtbank, in wat veel meer lijkt te zijn dan een gewone burenruzie. De man, van Koerdische afkomst, had maandenlang ruzie met zijn onderburen in een Gents appartement, een Turks koppel. Volgens de beklaagde werd hij omwille van zijn afkomst geviseerd, en moest hij zich daartegen verdedigen. Het parket zegt bewijs te hebben van slagen en verwondingen in het appartementsgebouw zelf, en van maandenlange belaging. De beklaagde zou zelfs seksueel getinte foto's gestuurd hebben naar één van zijn slachtoffers. Volgens de verdediging is de onderbuur van de beklaagde ook geen heilige, en had die een minstens even groot aandeel in hun vechtpartijtje. Ondertussen besliste de beklaagde wel al om te verhuizen naar Brussel. "Hopelijk houdt u het daar rustiger", zei de rechter gisteren luidop. Vonnis in september. (OSG)