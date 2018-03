"Geen cola, wel ontsmettingsmiddel" VROUW VINDT IN RUSTOORD BEKER VLAK BIJ DEMENTE VADER YANNICK DE SPIEGELEIR

31 maart 2018

03u21 0 Gent De dochter van een bewoner van woonzorgcentrum De Zilvermolen in Zwijnaarde is in alle staten. "Een verpleegkundige liet een bekertje ontsmettingsmiddel achter bij mijn demente vader. Dit had slecht kunnen aflopen."

De feiten deden zich afgelopen donderdagnamiddag voor in het rustoord aan de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde. De vrouw bracht om half vier een bezoekje aan haar vader. "Vlak bij hem zag ik een bekertje met een donkere vloeistof staan. Eerst dacht ik dat het cola was, maar eens dichterbij, zag ik dat het om ontsmettingsmiddel ging", doet Martine haar verhaal.





De vrouw wendde zich meteen tot het verpleegkundig team om hen te confronteren met het voorval. "De hoofdverpleegkundige besliste om het antigifcentrum op te bellen. Omdat mijn vader dementeert, is hij alle remmingen kwijt en eet of drinkt hij alles op dat in zijn directe omgeving staat. Gelukkig bleek hij het bekertje niet aangeroerd te hebben, maar dit had slecht kunnen aflopen", foetert ze.





"Voor mij is de maat vol, want dit is niet het eerste voorval. Het eten in het woonzorgcentrum trekt op niks. De badkamer ligt er vaak onhygiënisch bij en de matras van mijn vader moet ik geregeld recht trekken omdat ze scheef ligt." Martine polste al bij andere woonzorgcentra om haar vader te verhuizen. "Er zijn dokters die mij dit afraden gezien zijn gezondheidstoestand. Bovendien komt hij op een wachtlijst terecht."





Afgevaardigd bestuurder Ronald De Buck reageert namens vzw De Foyer, de zorgkoepel die woonzorgcentrum De Zilvermolen beheert. Hij bevestigt het voorval. "Het gaat om een vergetelheid van één van onze zorgmedewerkers. Dit had niet mogen gebeuren. Gelukkig heeft de man er niet van gedronken. Na afloop van het incident hebben we ons zorgteam verzameld om hen te wijzen op de procedures en richtlijnen om te garanderen dat dit niet meer gebeurt."





De Buck ontkent echter dat er iets schort aan de kwaliteit van De Zilvermolen. "Wij ontvangen regelmatig positieve feedback van bewoners en bezoekers. Sinds december werken wij samen met een nieuwe cateraar en er is een nieuwe grootkeuken in gebruik genomen die extra mogelijkheden biedt. Uiteraard gebeurt het dat iemand iets niet lust, maar wij ontvangen over het eten positieve geluiden. Ook de kwaliteit van de zorg is gegarandeerd. Onze directieleden, die een opleiding achter de rug hebben als hoofdverpleegkundige, staan geregeld in contact met de leiding van het zorgteam om de kwaliteit te bewaken."