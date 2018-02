"Gedaan met zwarte piet door te schuiven" WATTEEUW WIL MINDER VERANTWOORDELIJKE INSTANTIES BIJ 'ZWART KRUISPUNT' WOUTER SPILLEBEEN & ERIK DE TROYER

21 februari 2018

02u45 0 Gent "Het moet gedaan zijn met altijd de zwarte piet door te schuiven", reageert de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) naar aanleiding van de heraanleg van het kruispunt waar

Nikita Everaert maandagochtend om het leven kwam. Hij pleit ervoor dat één instantie verantwoordelijk moet zijn, in plaats van de vele die nu onvermijdelijk de beveiliging van een zwart punt vertragen.

Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de op- en afritten naar de R4, staat al sinds 2002 gekend als een zwart punt. Pogingen om het kruispunt te beveiligen liepen steeds spaak. Maandagochtend werd nog maar eens bevestigd dat er dringend een aanpassing nodig is, toen de 16-jarige Nikita Everaert door een vrachtwagen gegrepen werd terwijl ze naar school fietste. Ze was op slag dood. De vrachtwagenchauffeur gaf aan dat hij haar niet gezien had, maar volgens het parket Oost-Vlaanderen moest en kon hij haar wel zien.





De hoofdverantwoordelijke voor de heraanleg van het kruispunt is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat beheerder is van de gewestweg N70.





Klaar in 2006

"Zodra het kruispunt op de lijst van zwarte punten belandde, schoten we in actie om een voorontwerp te maken", duidt Marie De Vliegher van het AWV. "Dan moesten we nog een studie doen naar de specifieke verkeerssituatie. Het volledige ontwerp was al klaar in 2006, maar in de buurt wilde een aannemer toen een grootwarenhuis plaatsen. Dat zou een impact hebben op het verkeer, waardoor we moesten wachten op de definitieve beslissing."





Maar dat grootwarenhuis zou er nooit komen. "Het heeft heel lang aangesleept en pas in 2015 gaf de aannemer aan dat het project niet doorgaat. Zo heeft het lang geduurd voor we bepaalde knopen konden doorhakken. Nu wachten we af tot de stad Gent een paar knopen doorhakt over de aantrekkende straten, de Orchideestraat en de Drieselstraat. Die moeten nog een ontwerp krijgen. Daarnaast staat alles klaar."





Tijdelijke maatregelen

Volgens schepen Watteeuw (Groen) heeft het weinig zin om met de vinger te wijzen. "Die straten zijn niet de essentie van het dossier", zegt hij. "Dat is alleen iets van de laatste periode, en het dossier sleept al 15 jaar aan. Eigenlijk moeten we overwegen om samen in overleg te gaan en met tijdelijke maatregelen de situatie al te verbeteren. Dat kan in afwachting van een permanente oplossing." Vooral het feit dat verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor de werken, is volgens Watteeuw een probleem. "Er zijn zo veel partners die elk hun zeg moeten doen waardoor er altijd wel iets is. Om een weg aan te pakken moeten we rekening houden met het AWV, De Lijn, de stad, Vlaanderen... Zelfs als iedereen constructief is, is er op die manier vertraging. Er zou één instantie verantwoordelijk moeten zijn. Het moet gedaan zijn met altijd de zwarte piet naar elkaar door te schuiven."





De aanbesteding voor de werken aan het zwarte kruispunt kunnen hopelijk in de loop van 2018 gebeuren. Daarna kunnen de werken vrij snel beginnen, aldus het AWV.