“Extra instapwoningen voor daklozen” Andere steden sturen daklozen door naar Gent omdat hier wel winteropvang is Erik De Troyer

02 december 2018

12u52 0

“Als andere steden daklozen naar Gent blijven sturen zal er nooit plaats genoeg zijn in de Gentse daklozenopvang”, zegt Alain Slock, regiodirecteur van CAW Artevelde. Gent doet al jaren aanzienlijke inspanningen met nachtopvang en noodwoningen terwijl andere steden veel minder doen. “Zo komen hier soms toe met een treinticket in de hand, want hier is er wel opvang”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Speakers Corner spitste zich vandaag toe op de daklozenproblematiek. Zoals geweten is dat een aanzienlijk probleem in Gent. Hoeveel daklozen er in Gent verblijven is moeilijk in te schatten. Volgens vzw jong zijn er tussen 250 en 300 minderjarigen die dakloos zijn. Die zijn goed voor zowat een derde van het aantal daklozen in de stad. Binnenkort wil de stad een officiële schatting maken van het aantal dak- en thuislozen in Gent.

Met de winter voor de boeg doet de stad Gent samen met heel wat vzw’s al belangrijk werk. In Gent zijn er 131 bedden voor daklozen bij het CAW. Dat is meer dan 60% van het aantal bedden in heel Oost-Vlaanderen. De stad investeert elk jaar 1,3 miljoen euro in hulp aan daklozen.

“Het zijn niet langer alleen mensen die aan lager wal geraakt zijn of die een drank- of drugsprobleem hebben die dakloos worden. We merken dat er steeds meer jongeren in de dakloosheid terecht komen en dat is een zorgwekkende trend. We proberen met de 14 andere OCMW’s in Oost-Vlaanderen samen te werken om hen aan te sporen om ook initiatief te nemen maar een stad als Sint-Niklaas doet nauwelijks iets voor daklozen. Zo lang men daklozen naar Gent blijft sturen dan zal er nooit voldoende plaats zijn”, zegt Alain Slock van CAW Oost-Vlaanderen.

Speakers Corner liet ook Carlos aan het woord die jaren door Europa zwierf als dakloze. Hij hekelde de bureaucratie waarmee daklozen geconfronteerd worden. Wie dakloos is kan niet bij één overheid terecht. Zowel federale, Vlaamse als stedelijke diensten zijn verantwoordelijk en dat maakt het een lastig kluwen.

De stad Gent wil niet zoals vele andere internationale steden grote slaapzalen openen. “Dergelijke soort nachtopvang is geen plaats om gezinnen met kinderen op te vangen. Daar zijn te veel verschillende problematieken aanwezig. Kinderen horen op die plaats niet thuis maar moeten in een woning terecht kunnen”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Hij belooft dat er in de komende legislatuur meer instapwoningen komen voor daklozen, zowel voor gezinnen als alleenstaanden.

Eigenaardig genoeg zijn er sinds anderhalf jaar vier ook nachtopvang voor gezinnen met kinderen die dakloos worden. Maar die woningen zijn bijna nooit volledig bezet. “Het is een heel complexe problematiek”, aldus Coddens. “Weinig dakloze gezinnen komen daar ook voor uit, bijvoorbeeld omdat ze vrezen hun kinderen kwijt te raken. Daardoor blijft de problematiek vaak verborgen.”