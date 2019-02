“Excuses, ik was in slaap gevallen” Man lichtgewond na aanrijding tegen elektriciteitspaal JDG en DJG

18 februari 2019

10u16 0 Gent Een opmerkelijk tafereeltje in de Morekstraat deze ochtend: een man reed daar met zijn wagen in op een elektriciteitspaal, waarna de auto op zijn dak belandde. Volgens getuigen wist de bestuurder nog op eigen krachten uit de wagen te geraken. “Excuses, ik was in slaap gevallen”, klonk het. “Ik heb de hele nacht gewerkt.”

Het incident vond rond zes uur s’ ochtends plaats. De man raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval staat de elektriciteitspaal krom, bovendien is ook de voortuin van de aanpalende woning beschadigd. Aangezien het slachtoffer nog wordt verzorgd, is er nog geen duidelijkheid over de specifieke omstandigheden van het ongeval. Aan enkele getuigen verklaarden de man alvast dat hij in slaap was gevallen achter het stuur na een zware nachtshift.