"Enkel op matchdagen krijgen ze saaie maaltijd" De man die onze Rode Duivels vanuit de keuken laat scoren ERIK DE TROYER

16 juni 2018

Sportieve successen worden gemaakt in de keuken. En voor onze Rode Duivels is dat de keuken van chef-kok Bartel Dewulf (50) uit Erembodegem. Elke morgen verse eitjes, 's middags smoothies, 's avonds sushi,... "Enkel op matchdagen krijgen ze een saaie maaltijd: kip zonder vel, met pasta en tomatensaus."

Als u regelmatig de loopschoenen strikt, de koersfiets van stal haalt, of pakweg een eind gaat fierljeppen, dan weet u het: eten is alles. Maar jongleren met die koolhydraten en proteïnes is natuurlijk geen evidentie. Laat het dan ook niet verbazen dat onze topvoetballers dat in Rusland niet zelf moeten doen. Nee, daar rekenen ze op Bartel Dewulf.





Hoe word je dat eigenlijk, chef-kok van de Rode Duivels?

"Ik heb in het verleden al vaak samengewerkt met Belgische voetbalclubs zoals Club Brugge en Eendracht Aalst. In die tijd heb ik Chris Van Puyvelde leren kennen, die nu technisch directeur bij de voetbalbond is. En zo is het vrij eenvoudig gegaan. Ik kreeg een telefoontje en ben eens gaan praten met Roberto Martinez. Het klikte meteen."





U komt uit de bedrijfscatering?

"Klopt. Ik was zaakvoerder van Belgocatering, dat in heel wat grote bedrijven de maaltijden in het bedrijfsrestaurant op tafel zet. Twee jaar geleden heb ik Belgocatering verkocht en ik was er nu eigenlijk aan mijn laatste maanden als extern adviseur bezig. Dat heb ik evenwel on hold gezet om mee te kunnen naar Rusland met de Rode Duivels."





Wat mogen zij daar in Rusland eigenlijk op hun bord verwachten?

"Ze krijgen vier maaltijden per dag. De helft van wat ze eten komt van een buffet - dat we ook zelf klaarmaken, natuurlijk. De rest wordt naar wens bereid. Denk dan aan smoothies of de eitjes bij het ontbijt: die maken we zoals zij het zelf willen."





Krijg je eigenlijk complimenten van de spelers?

"Zeker en vast. Er zijn 24 spelers en 32 medewerkers van de technische staf, en die zitten allemaal zeven dagen op zeven samen. Dan vorm je een hecht team, hé. En geloof mij: de spelers zijn altijd zeer happy. Het zijn ook zeker niet de moeilijkste klanten waar ik al ooit voor gekookt heb."





Na twee weken hotel zijn de meeste mensen een buffet doorgaans beu. Hoe voorkom je dat bij onze Duivels?

"Voldoende afwisseling bieden: dat is de grote uitdaging voor ons team. Er zal wat creativiteit bij komen kijken. Sowieso zullen we wel eens een sushi- of een Italiaanse avond organiseren. Ik vond het trouwens belangrijk om met mijn 'eigen mensen' te kunnen werken. Daarom heb ik Frédéric Decruyenaere en Louis Coysman meegenomen - we zullen altijd minstens met twee aan de slag zijn. Het zijn bijzonder lange dagen. Tussen 7 en 8 uur 's ochtends komen de terreinverzorgers eten, dus dan moet alles al klaarstaan. En we werken door tot 22 uur 's avonds."





Wat mag er zeker niet op de menukaart staan?

"Er zijn natuurlijk wel enkele dingen die volledig uit den boze zijn. We koken bijvoorbeeld nooit met room en nemen zeker geen friteuse mee. We mogen dan wel Belgen zijn, frieten zal je tijdens dit toernooi niet op het menu zien staan."





Martinez wil zijn spelers ook geen alcohol zien drinken. Maar hoe zit het met de staff?

"Wij doen mee met de spelers. Ook voor ons wordt dit een tournée minerale van vijf weken. We kunnen onmogelijk een tafel maken met eten voor de spelers, en daarnaast nog een tafel met alcohol voor de staff, hé. Nee, die vijf weken onthouding zullen wel eens deugd doen. Ze gaan mij niet meer herkennen wanneer ik thuiskom. (lacht)"





Vijf weken... U gaat uw gezin wel 'even' moeten missen.

"Klopt, maar ik vrees dat ik het zo druk zal hebben, dat ik er nauwelijks stil bij zal kunnen staan. Voor hen zal het moeilijker zijn. Nu, er staan wel twee dagen gepland voor familiebezoeken. Daar kijk ik wel naar uit."





Hoe ziet de voorbereiding van een wedstrijddag eruit?

"Dat is zowel voor ons als voor de spelers de saaiste dag van allemaal. Dan komen er enkel suikers en koolhydraten aan te pas. Geen rauwkost of groenten, dus. Enkel kip of vis zonder vel, pasta en tomatensaus. Er zijn natuurlijk leukere maaltijden, maar onze Rode Duivels zijn professionals en maken daar geen punt van. Gelukkig krijgen ze die dag ook pannenkoeken voor extra suiker."





Tot slot: kan eten echt het verschil maken op een WK?

"Het is een schakel in de ketting en elke schakel is even belangrijk. Dat is iets wat Roberto Martinez heel erg beseft. Hij is de meest perfectionistische coach die ik ooit gekend heb. Hij let werkelijk op alles én hij is een fijnproever. Zo heb ik hem eens Spaanse ham geserveerd: hij wist niet alleen meteen dat het Belotta-ham was, maar kon ook perfect aangeven dat het vlees 24 maanden gerijpt had. Dan heb je met een kenner te maken."