"Enkel mannen, dat is niet meer van deze tijd" Gentse Feesten | TINEKE DE RIJCK WIL STROPPENDRAGER WORDEN SABINE VAN DAMME

05 juli 2018

02u45 0 Gent Het is nog nooit eerder gebeurd, maar vandaag is het zover. Een vrouw laat officieel weten dat ze Stroppendrager wil worden. Dat is in Gent een echte eretitel, die al 45 jaar lang enkel voor mannen is weggelegd. "Maar dat is niet meer van deze tijd", vindt Tineke De Rijck. Bij de Gilde van de Stroppendragers staan ze niet te springen.

Elk jaar is tijdens de Gentse Feesten de Rondgang van de Stroppendragers een echt hoogtepunt. De historische stoet trekt altijd veel volk, en de Stroppendragers - 50 in witte tabbaard en nog een resem in zwarte tabbaard - zijn altijd de helden van de dag. "Dit ontstond ooit als een goed idee op café", zegt Alain Colbrandt. "Het was cafébaas Julien Colle die ermee begon, en dat eerste jaar, in 1973 was er een chaotische optocht op de Vrijdagmarkt en door de Langemunt. Een jaar later was er een feitelijke vereniging, in 1978 werd de vzw Gilde van de Stroppendragers opgericht. Alleen échte Gentenaars kunnen ertoe behoren, als ze worden voorgedragen door twee 'peters', die zelf al minstens 5 jaar Stroppendrager zijn. Dan volgt een stageperiode van 2 jaar, waarin je sowieso de zwarte tabbaard draagt. We hebben exact 50 witte tabbaards, en we lopen volgens anciënniteit."





Vader Eli

Nu wil Tineke De Rijck, organisator van de Gentse Feesten op de Korenmarkt, toetreden tot de Gilde, en ook écht Stroppendrager worden. "Waarom niet? Ik ben Gentenaar in hart en nieren. Ik zie die stoet al sinds ik klein ben. Mijn vader (Eli De Rijck, red.) wilde altijd graag Stroppendrager worden, maar dat kon niet omdat hij in Aalst werd geboren. Misschien is het omdat hij het altijd zo graag heeft gewild, dat ik dat nu ook wil. En dat ik een vrouw ben? Dat maakt in deze tijd toch geen verschil meer?





Historische evocatie

Maar dat wringt toch. "Dat is een kwestie die intern besproken moet worden", zegt Colbrandt. "Enerzijds spelen wij een historische evocatie, en daar kan je niet zomaar aan morrelen. In 1540 waren het alleen mannen die met een strop rond de hals en blootvoets door de stad moesten lopen. Dat is nu eenmaal een feit. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat je vandaag bijna even snel van geslacht kan veranderen als van job. Bij wijze van spreken dan. We hebben de vraag nog nooit gekregen. Er zijn heel wat vrouwen lid en steunend lid van de Gilde der Stroppendragers. Maar een Stroppendrager? Dat is nog nooit een vrouw geweest..."





Colbrandt zal de kwestie intern bespreken, maar ziet nog een ander probleem. "De gemiddelde leeftijd van de Stroppendragers ligt vandaag rond de 64 jaar", zegt hij. "Er moet dus dringend verjonging komen. Ik ga naar de 50 toe, en ben daarmee bij de jongsten van de groep. Als we aan dat tempo vergrijzen, zijn we met uitsterven bedreigd. We hebben sowieso jong bloed nodig, we moeten jonge Gentenaars warm maken voor dit historisch gegeven."





Maar of dat jong bloed ook vrouwelijk mag zijn, dat valt nog af te wachten.