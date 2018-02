"En dan nu keihard werken" TWEE JAAR NA AANKOMST OPENT VLUCHTELING EIGEN KAPSALON SABINE VAN DAMME

14 februari 2018

02u53 0 Gent Integreren in een totaal nieuw land, in een totaal nieuwe cultuur. Het kan, en Abdo Khawas (28) is er het levende bewijs van. Amper twee jaar (!) nadat hij in ons land aankwam als vluchteling uit Gaza, heeft Abdo zijn eigen kapsalon, vlak bij de Heuvelpoort, waar hij zijn klanten in het Nederlands bedient. "En over een jaar of vijf ga ik weer psychologie studeren", zegt hij.

Abdo Khawas leefde met zijn familie in de Gazastrook, door de Israëli's bezet gebied in Egypte. Van kleinsaf al hielp hij zijn vader in diens kapsalon. Zijn vader leidde hem op na de schooluren. Abdo studeerde psychologie, en had zijn bachelor al behaald. Oorlog kende hij zijn hele leven al. "Maar toen er een bom insloeg op de moskee naast ons en ook ons kapsalon in de brokken deelde, was dat voor mij de druppel. Ik besloot te vluchten. Al bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan. De grens met Egypte was maar een paar dagen per maand open. Mijn visum was vervallen, en ik heb 2 maanden gevangen gezeten in een transitzone. Ik moest via Jordanië en Israël. En ondertussen zag ik op Facebook dat vrienden wél in het Westen geraakt waren."





Abdo zette door en na een lange en gevaarlijke toch via Turkije, Griekenland, de Balkan en Duitsland belandde hij in februari 2016 in ons land. Hier zou hij blijven, en dus vroeg hij asiel aan. In september 2017 werd hij officieel erkend als politiek vluchteling. Maar daar heeft Abdo niet op gewacht om zich te integreren. Hij beet zich vast in een cursus Nederlands, ging werken in een kapsalon in de Sleepstraat, en kwam in contact met Cirq. Zo belandde hij tijdens de Gentse Feesten van 2016 op Batahlan, waar toen een ludiek vluchtelingenkamp werd opgezet. Abdo speelde er kapper. "Maar ik kwam daar met veel mensen in contact, ik leerde mensen kennen, en ook de cultuur hier. Het heeft mij echt geholpen om mij hier thuis te voelen." Ook na de Gentse Feesten bleef Cirq Abdo steunen, dan via Refu Interim, het interimkantoor dat vluchtelingen aan vrijwilligerswerk helpt.





"Het is dankzij hen dat ik in mijn kansen ben gaan geloven", zegt Abdo. "En kijk nu. Ik heb hier een kapsalon kunnen overnemen. Ik heb mijn eigen zaak, en ik heb klanten. Ik ga nu keihard werken. Zo hoop ik hier een huis te kunnen kopen, en een vrouw te vinden. En als de zaak goed draait, kan ik hier over een jaar of vijf misschien weer psychologie studeren."





Uiteraard spreek Abdo nog geen feilloos Nederlands, en ook op het raam van zijn kapsalon Hairmode staan enkele foutjes. Maar ondanks de 'ontwarende shampoo' kan je voor deze man alleen maar respect opbrengen. En dat doen zijn klanten dan ook. Ze vallen binnen in alle formaten en alle kleuren. En ze zijn het er over eens: "fantastische kapper, fantastische mens". Allemaal krijgen ze van Abdo een drankje aangeboden. Scheren doet hij nog met veel schuim en een scherp mes, zoals hij dat in zijn geboorteland heeft geleerd. Maar op het rek staan de producten van hier, op het tafeltje liggen magazines van hier, zoals de Flair. Abdo is dankbaar voor de kansen die hij hier krijgt, en grijpt ze met beide handen.





Hairmode van Abdo bevindt zich op de Zwijnaardsesteenweg 11.