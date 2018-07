"Elke zomer problemen met bendes" PATROUILLES EN EXTRA BEVEILIGING AAN OPENLUCHTZWEMBAD NEPTUNUS WOUTER SPILLEBEEN

25 juli 2018

02u31 0 Gent Nadat een heethoofd maandagavond aan twee redders een klap verkocht aan openluchtzwembad Neptunus in Wondelgem, wordt de beveiliging opgedreven. De politie zal er om het uur patrouilleren en Farys schakelt extra beveiligingspersoneel in.

De extra maatregelen komen er na een incident van maandagavond. Een jongeman die met een groep vrienden naar het zwembad kwam, werd door de redders aangesproken omdat hij zich niet aan de regels hield. "Het groepje veroorzaakte al enkele dagen op rij overlast aan het openluchtzwembad", klinkt het bij de politie.





Volgens getuigen die op Facebook hun verhaal deden, droeg de jongeman een onderbroek onder zijn zwemshort. Toen de redders hem erop wilden wijzen dat dat tegen de regels is, ontstond een discussie die snel escaleerde. "De dader sloeg twee werknemers in het aangezicht. Eén van hen raakte niet gewond. De tweede werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht", duidt de politie. De gewonde redder was gisteren nog arbeidsongeschikt.





Sommigen beweerden op Facebook dat de redder eerst het heethoofd duwde, maar dat ontkent Farys met klem. "De aanzet is absoluut niet gegeven door de redder", reageert persverantwoordelijke van Farys Catherine De Munck. "Wanneer een redder iemand erop aanspreekt dat ze de regels overtreden, wordt dat door omstaanders snel gezien als een discussie, maar we hebben heel wat getuigen die zeggen dat de redder correct handelde."





Extra veiligheidsmaatregelen

Om te voorkomen dat amokmakers opnieuw naar het zwembad afzakken, neemt Farys in samenwerking met de stad Gent een aantal maatregelen. Zo zal de politie er tot na volgend weekend elk uur patrouilleren. "Daarna zullen we evalueren of het nodig is dat de politie regelmatig blijft langskomen", weet de Munck. "De medewerkers van het zwembad hebben ook een rechtstreeks telefoonnummer van de politie, zodat ze hen meteen kunnen optrommelen als er een nieuw incident gebeurt. We zullen ook extra veiligheidspersoneel inschakelen om het zwembad te helpen beveiligen." Het zwembad werd al beveiligd door een externe firma.





Maandag sloot de politie het openluchtzwembad af voor het sluitingsuur en gisteren bleef het bad gesloten voor alle bezoekers. De dader ging ervandoor voor de politie ter plaatse kwam. Gisteren werd hij nog steeds opgespoord.





Volgens redder op rust Dany Hellebuyck is overlast tijdens de zomer niet nieuw. "Zeker in de zwembaden die enkel in juli en augustus open gaan, is er wel vaker miserie met bendes", herinnert hij zich. "In de zomer is er altijd meer publiek, en ook vaak minder rustig volk dan de rest van het jaar. Ze doen vervelend en gevaarlijk, echt storend gedrag. En als redder moet je altijd maar vriendelijk blijven terwijl ze je uitlachen."