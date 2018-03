"Elke dag gekeken of het veilig was" SCHAATSERS WAGEN ZICH MET VRIESWEER OP NATUURIJS SABINE VAN DAMME

02u53 0 Gent Het is verboden om te schaatsen op vijvers en waterlopen, omdat de ijslaag nog te dun is. Dat wil niet zeggen dat je niet kan schaatsen op natuurijs. Je moet alleen weten waar. In de Gentbrugse Meersen vonden fervente schaatsers gisteren al hun weg naar ondergelopen weides. "Zelfs als we er door zakken, het is hooguit 30 centimeter diep."

Echte schaatsers weten in Gent de verborgen plekjes liggen waar het ijs wél al stevig genoeg is voor een ijskoude portie plezier. Op verschillende plekken in de Gentbrugse Meersen doken ze gisteren al op, ijsliefhebbers met eigen schaatsen en een dosis lef. Op de weilanden langs de Koningsdonkstraat waren er enkele te vinden, maar ook dieper in de Gentbrugse Meersen, waar het veel mooier is, waren gisteren schaatsers te zien.





Dertig centimeter

"Het is fantastisch dat dit nog kan, eind februari", glunderde Lies. "Ik ben elke dag komen kijken hoe dik het ijs was. Maandag waren er nog wakken waar eenden in zwommen, maar vandaag kan het echt wel. Ik heb een stuk afgespannen waar de kinderen op moeten blijven. Verderop kunnen ze er volgens mij wel nog doorzakken. Zelfs dat zou geen kwaad kunnen, het is hier hooguit dertig centimeter diep. Veel meer dan natte voeten riskeer je hier dus niet. Al moet je het hier wel kennen. Op sommige plekken passeren ook beekjes door de weilanden. Dan is het natuurlijk meteen een stuk dieper en gevaarlijker, maar hier kan het perfect."





Kunstschaatsen

Lies deed als kind aan kunstschaatsen en dat is ze niet verleerd. Pirouettes lijken zonder enige moeite gedraaid te worden op het ijs. "Ik heb al mijn schaatsen bijgehouden, ook al toen ik kleiner was. Daardoor kunnen de kinderen nu mijn schaatsen gebruiken en hebben we elk een paar." Lou, Flo en Jef leefden zich uit op het ijs en trokken zich van de kou niks aan. Want koud, dat was het echt wel. Zelfs op de middag kwam de temperatuur in Gent niet hoger dan -2 graden, met de ijzige wind erbij voelde het minstens -10. In de weidse Gentbrugse Meersen was dat nog veel meer voelbaar.





Ook vandaag zou het nog mogelijk moeten zijn om op ondergelopen weilanden te schaatsen. Vanaf vrijdag wordt dat meteen een stuk riskanter, omdat de temperatuur overdag dan wel boven het vriespunt zal komen. Bovendien staat de zon eind februari al een stuk hoger dan in putje winter en zal het ijs dus snel dooien. Zelfs al is zo'n plas maar 30 centimeter diep, niemand zit bij dit weer te wachten op natte voeten. Ook in de Bourgoyen in Mariakerke zijn trouwens plassen te vinden waar ijspret relatief veilig is. Zolang je maar weg blijft van echte vijvers en beken...