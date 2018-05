"Eindelijk weg van die kakkerlakken" GENTSE (20) RUILT GEVANGENIS FRANS-GUYANA VOOR EEN IN ONS LAND JURGEN EECKHOUT

02 mei 2018

02u26 0 Gent Joyce Van Poucke, de 20-jarige Gentse die eind januari in Frans-Guyana veroordeeld werd tot twee jaar cel voor internationale drugsmokkel, kan binnenkort haar straf in ons land uitzitten. "Eindelijk zie ik mijn dochter terug", reageert een gelukkige mama Magali.

De jonge vrouw uit Gent was eind januari een paar dagen vermist tijdens haar vakantie met haar toenmalig vriendje in Suriname. Mama Magali kon op geen enkele manier haar dochter bereiken. Geleidelijk aan vielen de ontbrekende informatiestukken in elkaar. Op de plaatselijke luchthaven had de douane drugs teruggevonden in haar valies. "Ik blijf erbij dat die niet van haar waren, maar wel van haar ex (die eerder naar ons land zou teruggekeerd zijn, red.)", zegt Magali. "Joyce heeft de schuld op zich genomen. Waarom weet ik niet. Het enige wat ze me zei, was dat zij daar nu toch zat en hij alweer in België was. Ze is gewoon in zijn val gelopen en staarde zich blind op de cadeautjes en complimenten die ze van hem kreeg. Het was de eerste keer dat ze alleen op reis mocht en ze kon niet eens naar huis terug."





De jonge vrouw verscheen in een mum van tijd voor de rechter, die haar veroordeelde tot twee jaar cel en 5.000 euro boete. De helft van haar gevangenisstraf is met uitstel. Joyce diende een aanvraag in om voorwaardelijk vrij te komen, maar daarmee gingen de autoriteiten niet akkoord. Met haar verzoek om haar straf in ons land uit te zitten, had ze meer geluk. Dat werd wel goedgekeurd, zodat ze binnenkort naar België terugkeert. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken.





Vermagerd

"Dat is echt geweldig goed nieuws", zegt Magali. "Want de gevangenis in Frans-Guyana is volgens Joyce erg vuil. Er zitten kakkerlakken en het eten is er naar het schijnt niet lekker. Joyce is al heel wat vermagerd. Voor het overige stelt ze het al met al goed. Ze leert er Frans en naait kleren. We zijn heel dankbaar dat een oudere vrouw haar onder haar hoede heeft genomen. Zo kon ze overleven. Maar binnenkort is mijn dochter weer bij mij. Sinds ze daar zit, heb ik alleen maar slapeloze nachten. Ik hoop dat het leven in de gevangenis haar niet te veel heeft gekraakt."





Klacht tegen ex

Eenmaal terug in ons land, zullen Joyce en Magali een klacht indienen tegen haar ex. "Hij zal boeten voor wat hij mijn dochter heeft aangedaan", klinkt het.





Voorlopig kan niemand zeggen wanneer Joyce effectief naar ons land terugkeert. De Franse autoriteiten moeten haar transfer praktisch regelen en een datum afspreken met de Belgische autoriteiten. Om veiligheidsredenen kan Buitenlandse Zaken zelfs aan de familie van Joyce geen concretere details geven over de datum van de overbrenging.