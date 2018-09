"Eerste schooldag in park. Ideaal" KLAVERBLAD NA INSTORTING NOG EEN JAAR IN BUURTCENTRUM WOUTER SPILLEBEEN

04 september 2018

02u34 0 Gent Sinds hun school in de Zalmstraat in april 2017 instortte, huist kleuter- en basisschool Het Klaverblad in het buurtcentrum in het Lousbergpark. "Zo'n park is ideaal om te spelen op de eerste schooldag."

De kinderen werden in de openlucht ontvangen met spelletjes. "Die komen van over de hele wereld en staan allemaal in het thema van wereldburgerschap", vertelt algemeen en pedagogisch directeur Frank Billiet. "Dat is het thema waar we vandaag op willen werken. We willen een diverse afspiegeling zijn van de buurt en dat lukt goed."





De ontvangst had in het Lousbergpark plaats, waar de kinderen zich deze morgen even konden uitleven voor ze naar de klas moesten, terwijl de ouders een tas koffie kregen. "We zitten hier ook op de ideale plaats om iedereen buiten te ontvangen. Zo veel ruimte hadden we niet in de oude school."





Papa's Sam en Pieter brachten hun dochters Dolores en Eleonore naar school voor de eerste dag van het zesde leerjaar. "Het buurtcentrum is nog beter dan de oude school", beweren ze. "Of toch, voor de kinderen is dat zo. De leerkrachten moeten vaak nog materiaal verhuizen. Onze dochters zullen het nieuwe schoolgebouw dat eraan komt niet meer zien, maar dat vinden we eigenlijk niet erg."





"We hebben het hele proces van de instorting en de verhuis meegemaakt", gaan de papa's verder. "We hebben mee inspraak gehad in wat er zou gebeuren. En een eerste schooldag in zo'n park, dat is niet iedereen gegund."





Franklin zette zijn dochter Tove af voor haar allereerste schooldag in de kleuterklas. "Tove heeft vriendjes die hier schoollopen en het is de school waar we het beste gevoel bij hadden, dus de keuze was snel gemaakt. De sfeer is goed hier. Spelen in zo'n park is natuurlijk ideaal."





Dat beaamt ook directeur Billiet, al zijn er ook nadelen. "Nu is alles nog een beetje ver van elkaar. Het nieuwe schoolgebouw zal meer gemeenschap brengen. Omdat we nu in plaats van te verbouwen een nieuw gebouw kunnen zetten, konden we ook verder gaan om de school aan onze noden aan te passen. De nieuwe school zal meer een ontmoetingsplaats zijn dan een gebouw met aparte hokjes en lokalen."





Ontmoetingsplaats

De plannen voor de nieuwe school zijn af. Het dossier wacht op een bouwvergunning. "Daarna kunnen de werken normaal snel beginnen", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Dit schooljaar zal alles nog blijven zoals het voor de vakantie was. We willen dat de bouw van de nieuwe school vooruit gaat, maar het moet vooral goed en





veilig zijn."