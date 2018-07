"Eerder al waarschuwingen gekregen" INTERNEN SINT-BARBARA GESCHORST NA LASTIGVALLEN ZESJARIGEN WOUTER SPILLEBEEN

07 juli 2018

02u34 0 Gent Twee van de vijf internaatleerlingen van het Sint-Barbaracollege die zesjarigen lastigvielen op kamp in Durbuy, worden geschorst. Ze kregen eerder waarschuwingen voor ongepast gedrag. "Het vertrouwen is zoek."

Naar jaarlijkse gewoonte trokken de leerlingen van het vierde middelbaar naar Durbuy om de periode tussen de laatste examens en de zomervakantie te overbruggen. Tijdens een vrij moment trokken vijf leerlingen naar een speelpleintje waar zesjarige kinderen op een trampoline aan het spelen waren. De bijna tien jaar oudere tieners zouden geprobeerd hebben om de trampoline 'over te nemen'. Daarbij intimideerden ze de kinderen. Een van hen viel en moest naar het ziekenhuis gevoerd worden, maar raakte gelukkig niet ernstig gewond. De vijf internaatleerlingen werden naar huis gestuurd.





"Vrijdag en zaterdag heb ik de hele dag de betrokken leerlingen en hun ouders gehoord", zegt directeur Guy Dalcq. "Daarnaast heb ik ook lang gesproken met de opvoeders en internaatverantwoordelijke. Dinsdag heb ik nog een laatste gesprek gehad met de ouders en een van de opvoeders. Dat was nodig voordat we konden beslissen over sancties. Het is heel moeilijk om een helder beeld te krijgen van wat er gebeurd is, want er was geen objectieve getuige."





"De tieners zeiden dat ze niets gedaan hadden, maar dat klopte niet helemaal. Dat een van de kinderen naar het ziekenhuis moest, is een objectief gegeven. Hun verhalen liepen onderling ook uiteen. En ze toonden filmpjes die hun onschuld moesten aantonen, maar daar was niets op te zien", haalt Dalcq aan.





Twee van de betrokken tieners hadden eerder al waarschuwingen gekregen en stonden onder een gedragscontract. "Ik heb gevraagd aan de opvoeders of ze nog vertrouwen hadden in hen en het antwoord was 'neen'. Op basis daarvan hebben we besloten hen permanent te schorsen. Twee anderen hadden nog nooit iets misdaan en krijgen een gedragscontract. De vijfde leerling scoorde niet goed genoeg op zijn rapport en zou sowieso van school veranderen."





Kwade ouders

De ouders van de geschorste leerlingen zijn kwaad. "Ze vinden dat we niet genoeg vertrouwen hebben in hun zonen. Ik respecteer dat, maar we hebben in eer en geweten beslist", oppert de directeur. Met de straffen hoopt de school dat haar reputatie wat hersteld is. "We hadden al veel klachten gekregen van ouders." Er volgt een bezoek aan de school van de kinderen in Durbuy om daar verontschuldigingen aan te bieden.