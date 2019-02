“Een stripcollectie, een unieke tekening en 16.000 euro”, Bruggeling (32) staat terecht voor meerdere feiten JDG

25 februari 2019

15u01 0 Gent Een 32-jarige man uit Brugge moest zich maandag voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor diefstal en misbruik van vertrouwen. De man ging onder andere aan de haal met een unieke tekening van Vlaams striptekenaar Bob De Moor. Van twee andere slachtoffers zou hij respectievelijk 2.000 euro en 16.000 euro te hebben bemachtigd via hun kredietkaarten.

De Bruggeling is niét aan zijn proefstuk toe: zo kreeg hij al twee keer een straf gekoppeld aan probatievoorwaarden. Tot tweemaal toe slaagde hij er niet in om die na te leven. Bovendien lopen er nog 12 soortgelijke onderzoeken waar de man gelinkt wordt. Toch vroeg de verdediging maandag voor de correctionele rechtbank opnieuw om zijn celstraf te koppelen aan probatievoorwaarden. Het Openbaar Ministerie ziet dat duidelijk anders: zij vragen namelijk twee jaar effectief.

De dertiger werd onder andere betrapt in een woning in Gent toen hij met een collectie van 148 strips en een tekening van tekenaar Bob De Moor aan de haal ging. Naar eigen zeggen was hij op zoek naar een fiets die hij mocht lenen van de zoon van het koppel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij bovendien de huissleutel gestolen van de zoon in kwestie, maar dat ontkent de verdediging.

Van twee andere slachtoffers zou de man respectievelijk 2.000 en 16.000 euro hebben bemachtigd nadat hij met hun kredietkaarten aan de haal ging. “We betwisten die feiten”, klinkt het bij de verdediging. “Onder andere die 16.000 euro werd door door mevrouw zelf op de rekening van mijn cliënt gezet, uit schrik dat haar man dat bedrag ging investeren in zonnepanelen.” Vonnis op 11 maart.