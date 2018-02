(Een beetje) Benidorm aan de Leie GENT KENT 40 PROCENT MINDER VRIESUREN DAN PLATTELAND SABINE VAN DAMME

09 februari 2018

02u28 2 Gent Dat het in de zomer een stuk warmer wordt in de stad dan op het platteland was al bekend. Maar nu blijkt dat dat 'hitte-eilandeffect' ook in de winter werkt. Wetenschappers bij de UGent berekenden dat het in de stad liefst 40 procent minder vriest dan erbuiten. Goed nieuws, omdat er dan minder gestookt moet worden? Geen excuus om het hitte-eilandeffect niet tegen te gaan, zo blijkt.

Op basis van resultaten van het Mocca-meetnetwerk berekende de UGent dat de stad in de winter van 2016-2017 slechts 279 uren vrieskou kende. In het landelijke Melle waren dat in dezelfde periode 456 uren. In het centrum van Gent werd de laatste vorst genoteerd op 10 februari 2017.





In Melle vroor het nog op 27 april. De laagste temperatuur tekende het meetstation van Melle op in januari 2017 met -6,8°. In Gent was het -3,6°. Het vorstseizoen in Melle was tijdens vorige winter bijna half zo lang als in Gent.





8 graden warmer

Dat er in de zomer een hitte-eiland-effect is, was al bekend. Op warme dagen wordt het in het centrum makkelijk 5 graden, tot zelfs 8 graden warmer in de binnenstad dan erbuiten. Dat is vooral 's avonds en 's nachts voelbaar. Het hitte-eilandeffect komt er doordat donkere bouwmaterialen zoals beton en asfalt hitte vasthouden en weer afgeven. Ook houden gebouwen de wind tegen, en wordt er ook nog eens warmte uitgestoten door onder meer auto's en airco's. Water en groen compenseren het hitte-eilandeffect, maar net aan water en vooral groen ontbreekt het in de stad.





Dat er ook in de winter een hitte-eilandeffect is, is op zich logisch. Je voelt het zelfs als je de stad nadert. De stedelijke warmte die in de zomer een nadeel is, kan in de winter wel voordelen hebben. Zo moet er minder gestookt worden en is het in de winter minder glad in de stad dan erbuiten. Bepaalde fauna en flora overleeft in de winterse stad en niet daarbuiten.





Groendaken

Maar of de zachtere winter in de stad de oververhitting in de zomer waard is? Volgens weerman Frank Deboosere alvast niet. "Het is dringend nodig steden te vergroenen om zo in de zomers minder hitte te absorberen", stelt die. En net daar is Gent intensief mee bezig. In het najaar van 2017 werd nog een nieuw subsidiereglement voor groendaken goedgekeurd. De oppervlakte van de stad is uiteraard wat ze is, dus zomaar uitgestrekte groenzones toevoegen kan niet. "Maar er is heel wat oppervlakte aan plat dak, en door dat te vergroenen kunnen we ook een positief effect creëren", stelde milieuschepen Tine Heyse toen. Gent geeft al sinds 2002 subsidies voor groendaken. Al 58.000 vierkante meter Gents dak is intussen groen gemaakt. Dikwijls gaat het dan om daken met mos of vetplanten; die zijn makkelijk in onderhoud en wegen niet veel. Mensen stellen zich immers vragen bij de draagkracht van hun dak. Daarom subsidieert Gent voortaan ook stabiliteitsonderzoeken van bestaande daken, tot 250 euro per dak. Wie een echte daktuin aanlegt, krijgt daarvoor ook nog eens 45 euro per vierkante meter.