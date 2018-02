"Echt gelukkig word je niet meer. Maar je kan wel nog genieten" Hoe pik je de draad op nadat je een kind verliest in het verkeer? SABINE VAN DAMME

24 februari 2018

02u54 0 Gent Oostakker, eerder deze week: de 16-jarige Nikita wordt aan- gereden op haar fiets, hulp kan niet meer baten. Haar familie en vrienden wacht nu de loodzware beproeving om door te gaan met hun leven, zonder haar. Maar het kan, zo bewijst Vincent Leus. Samen met familie richtte hij na het overlijden van zijn eigen dochter Emilie een fonds op om onder meer verkeersslachtoffers te ondersteunen. "Zo is haar dood niet compleet zinloos geweest."

Bijna negen jaar geleden verloor Vincent zijn dochter Emilie. Samen met twee vriendinnen werd ze van de fiets gemaaid door een dronken bestuurder.





Het nieuws van het ongeval in Oostakker moet bij jullie hard aangekomen zijn?

"Uiteraard. Elke keer denken we: 'O nee, weer één'. Wij weten helaas heel goed wat die ouders nu meemaken, en wat die mensen nog zullen moeten doorstaan. Het ongeval in Oostakker is op zich nochtans niet te vergelijken met dat van Emilie. Ik ben ervan overtuigd dat die bestuurder dit nooit gewild heeft. De man die Emilie doodreed uiteraard ook niet, maar die had gedronken en dus geen maatregelen genomen om een ongeval te voorkomen. Maar welk ongeval het ook is: de uitkomst is dezelfde. Je verliest een kind, en dat is gruwelijk."





Wat vind je van het feit dat er na zo'n ongeval plots wél maatregelen mogelijk zijn?

"Ik herken die situatie. Wanneer je als familie nog compleet verdwaasd bent door de shock, komen politici op de proppen met maatregelen die ze plots wel gaan treffen. Wij kregen te horen dat ze meer controles zouden uitvoeren - het was een schande dat er nog alcohol in het verkeer was - én de bewuste baan zou verkeersveiliger worden. Ik zie nu hetzelfde, met daar nog eens interne politieke afrekeningen bovenop. De groenen en socialisten die op de kap van Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, red.) zitten: die ouders hebben daar geen enkele boodschap aan. Politici moeten gewoon uitvoeren wat ze beloofd hebben. Punt."





Hoe doe je dat, doorgaan nadat je een kind verloren hebt?

"Je moet wel. Je kan in een hoekje zitten huilen en er nooit meer uit komen, maar dat zou Emilie nooit gewild hebben. Elke situatie is anders, elke mens is anders. Er is geen standaard recept. Zelf probeer ik positief te zijn. Dat is mijn ingesteldheid altijd al geweest. Echt gelukkig word je nooit meer als je een kind verloren hebt, maar het leven is wel nog altijd mooi. Ik probeer nog altijd intens te genieten van die mooie momenten. Mijn familie is ook zo - het zit in de genen, denk ik. Mijn schoonvader las 31 jaar geleden op ons huwelijk het gedicht 'Nooit de moed opgeven' van Eugène Mattelaer voor. Hoe profetisch kon hij zijn... En natuurlijk is dat soms moeilijk. Als je van die charels zoals acteur Sam Louwyck hoort, die vindt dat hij te zwaar gestraft werd toen hij al voor de vierde keer met alcohol in het bloed achter het stuur betrapt werd... Dan val je van je stoel. Als hij klaagt dat zijn kinderen niet op kot kunnen gaan door zijn boete, dan denk ik dat mijn kind nooit op kot is kunnen gaan. Zo'n mensen leren niets bij, maar gelukkig zijn dat uitzonderingen. En als je dan ziet hoe daar massaal tegen gereageerd wordt, dat het zelfs uitgroeit tot een heus protest... Dat vind ik dan toch weer mooi."





Hebben jullie ooit contact gehad met de man die Emilie aanreed?

"Nee. En dat is jammer. Ik heb daags na het ongeval gezegd dat mijn deur openstaat. Ik wilde die jongen zijn verhaal wel horen. Maar we hebben nooit iets van hem vernomen. Nu moet hij niet meer afkomen. Nu is het te laat."





Jullie doen nog steeds heel veel in naam van Emilie?

"Dat klopt. Haar naam weerklinkt nu meer dan toen ze nog leefde. We willen niet dat ze vergeten wordt. Want na een ongeval praat iedereen erover, maar een maand later is iedereen dat ook weer vergeten. Wij wilden dat niet, en daarom hebben we het Fonds Emilie Leus opgericht. Na de lichte straf die de rechtbank in eerste instantie uitsprak, vonden we dat we iets moesten doen, zodat de dood van Emilie niet compleet zinloos geweest zou zijn. En 'iets', dat werd het Fonds Emilie Leus. Enerzijds ondersteunen we zo verkeersslachtoffers, anderzijds doen we aan preventie. Er hangen nu al 35 alcoscans in openbare parkings, oftewel toestellen die meten of je nog in staat bent om veilig te rijden. We willen dat aantal nog dit jaar verdubbelen. Voorts ondersteunen we bijvoorbeeld ook de toneelvoorstelling 'Fractie van een Seconde', gebracht door een verkeersslachtoffer en een spoedverpleegkundige."





Hoe zamelen jullie dan geld in?

"Er zijn giften, er is Music for Life. Ik geef ook lezingen in scholen en bij serviceclubs, en dat brengt ook geld op voor het fonds. Al zeven jaar wordt ook de 'Loop voor Emilie' georganiseerd. Dat was oorspronkelijk een initiatief van haar vrienden. Intussen zitten wij, met onze generatie vrienden, mee in de organisatie. Op 15 april lopen we de 'Negenduust for Emilie' - we hebben al elk jaar mooi weer gehad. Ik hoop gewoon dat wat wij doen, met een positieve boodschap, meer zal uithalen dan negatief te wezen."





Meer info op www.fondsemilieleus.be.