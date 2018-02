"Echt Campo Santo ligt in Mariakerke" AN HERNALSTEEN ONTRAFELT VERHALEN ACHTER BEGRAAFPLAATSEN YANNICK DE SPIEGELEIR

19 februari 2018

02u30 10 Gent Kunsthistorica An Hernalsteen kent de Gentse begraafplaatsen als haar broekzak. Op uitnodiging van de dekenij van de Bloemekeswijk onthulde ze afgelopen weekend de geheimen van haar tweede thuis: de Westerbegraafplaats. "Als het over de doden gaat, heb ik een levendige fantasie", zegt Hernalsteen.

Begraafplaatsen blijven in de eerste plaats de laatste rustplaats voor een dierbare, maar de laatste jaren groeit de aandacht voor de erfgoedwaarde en de verhalen achter historische grafzerken en -monumenten. In Gent is er wellicht niemand die zoveel verhalen in pacht heeft over begraafplaatsen als An Hernalsteen.





De kunsthistorica schreef haar eindverhandeling over de Westerbegraafplaats, maar is thuis op alle begraafplaatsen die Gent rijk is. Meerdere keren per week trekt ze met de fiets richting haar professionele habitat. "De begraafplaats in Sint-Amandsberg is géén Campo Santo. Wie dat straks nog durft te beweren vliegt van 'mijnen hof'", zegt Hernalsteen gespeeld kwaad tijdens haar rondleiding op de Westerbegraafplaats. "Een Campo Santo is een begraafplaats met een gaanderij en twee elkaar kruisende paden die vier perken vormen. Het enige échte Gentse Campo Santo is in Mariakerke."





Zeppelin

In haar eigen bevlogen vertelstijl neemt de gepassioneerde gids haar toehoorders op sleeptouw tijdens de rondleiding op de Westerbegraafplaats. Eén van haar eerste haltes is het grafmonument dat werd opgericht ter nagedachtenis van de bemanning van een Duitse zeppelin die in 1917 neerstortte in Sint-Amandsberg. "De zeppelin ging door het dak van de Visitatie. Heel Gent lag wakker die nacht. Slechts één bemanningslid overleefde het incident, weliswaar met zware brandwonden."





Even verderop houdt Hernalsteen halt bij de laatste rustplaats van buitenlandse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.





Russische bloemen

"Begin mei komt een delegatie Russen hier altijd bloemen neerleggen ter nagedachtenis van hun landgenoten. De graven van de Italiaanse soldaten moeten binnenkort een poetsbeurt krijgen, maar ik ga de groendienst op het hart drukken geen hogedrukreiniger te gebruiken, want de grafzerken zijn vervaardigd uit marmer." Een ander merkwaardig graf is dat van een Congolese soldaat die aan het front streed. De belofte dat hij na de oorlog in België zou mogen studeren, had hem over de streep getrokken.





Ook heel wat bekende Gentenaars vonden hun laatste rustplaats op de Westerbegraafplaats. Zo ook icoon van het Gents volkstheater Romain Deconinck. Bij zijn graf heffen de oudere deelnemers aan de rondleiding één van zijn legendarische klassiekers aan. Enkele tellen later trekt Hernalsteen alweer naar de volgende grafzerk. Het anderhalf uur dat is uitgetrokken voor de wandeling vliegt voorbij.