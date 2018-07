"Draak spuwt al, jullie hoeven dat niet meer te doen" GOEDE RAAD VAN FEESTENBURGEMEESTER 14 juli 2018

02u44 0

"Zondagavond is er vuurwerk aan Portus Ganda. Niet den 21ste dus, maar nu zondag. En er staan bloemen van de Floraliën in het stadhuis. Echt de moeite, en gratis te bezoeken. Belangrijk: draag zorg voor elkaar. Laat niemand achter in de goot. En onthou dit: we laten dit jaar onze draak al spuwen. Dan moeten jullie dat niet meer doen. Een goeie, Gensche Fieste!" (VDS)