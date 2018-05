"Door Gent lopen is nu even niet normaal meer" DE CHOUCHOU VAN MOL-KIJKEND VLAANDEREN SAM OOGHE & SABINE VAN DAMME

19 mei 2018

02u42 0 Gent Vlaanderen weet het eindelijk: Bahador 'Baha' Sabouri is niét De Mol. Maar goed ook, want het zou toch gevloekt hebben. Tenslotte ontpopte de 27-jarige zich in de afgelopen maanden tot de chouchou van het populaire programma. De 27.665 euro heeft hij niet gewonnen, maar Gent is wel een sympathieke bekende inwoner rijker.

Wat is er echt en wat is gespeeld? In De Mol kan elk woord een valstrik zijn. Ook Baha uit Sint-Amandsberg speelde het strategisch en eindigde verdienstelijk tweede. Maar niets op het scherm was oprechter dan zijn eeuwige lach. En vandaag, na een maandenlange stilte, mag hij eindelijk weer helemaal zichzelf zijn. Met het hart op de tong, en de Gentse 'R' diep in de keel.





In De Mol werd je omringd door West-Vlamingen. Blij om weer in Gent te zijn?

"(lacht) Ja, het was wel extreem, maar ik ben content. Ik ben een echte Gentenaar, sowieso. Sinds ik op mijn 10de naar hier verhuisde, is het mijn stad."





Waar ben jij dan te vinden in de weekends?

"Overal in het centrum. (lacht) Al is dat natuurlijk geëvolueerd. Ik heb gestudeerd aan Sint-Lucas en in die periode namen we sterke drank mee naar de Korenlei. Die fase, hé. (lacht) Daarna volgden de Culture Club en de Overpoort. En vandaag ben ik te vinden in de Charlatan en De Croone op de Vrijdagmarkt - het café van een goede vriend."





Kan je eigenlijk nog door Gent lopen?

"De laatste weken is het niet normaal. Zelfs toen de programmamakers een eerste foto van mij verspreid hadden, werd ik herkend. In de Charlatan voelde ik mensen staren: 'Jij doet mee aan De Mol, hé?' Terwijl er op dat moment nog geen afleveringen uitgezonden waren! En het is alleen maar erger geworden naarmate ik verder geraakte in het programma. Vorige week is mijn vriendin op een feestje al na een uur vertrokken omdat we zelfs niet konden praten. Ik ben van 19 uur tot 3 uur op de foto moeten gaan. Maar ik begrijp dat wel - ik zou zelf ook een foto vragen aan De Mol-kandidaten. Het is een teken van appreciatie: als je iemand 'nen ambetanten' vindt in het programma, zal je ook geen foto vragen. Ik ben zeker tevreden met mijn deelname. Alleen spijtig van het prijzengeld, want voor mijn renovatieplannen had ik die 27.000 euro wel kunnen gebruiken. (lacht)"





Je bent afkomstig uit Iran. Wat zijn je herinneringen?

"Ik koester mooie herinneringen. Mijn ouders komen uit het zuiden van het land, maar zijn door de oorlog met Irak naar het centrum verhuisd. Daar ben ik opgegroeid, in de stad Isfahan. Er is een gezegde: 'Isfahan is zo mooi als de helft van de wereld'. Het is een prachtige stad, met veel geschiedenis en cultuur. Wat me vooral bijblijft, is dat ik er als kind veel buiten speelde. En voetballen, natuurlijk. (lacht) Toen ik naar België kwam, kon ik bij VC Nazareth-Eke spelen. Een ploeg met twee velden, iets wat ik nog nooit gezien had. Ik dacht effectief dat ik in eerste klasse terechtgekomen was. Tot iemand me uitlegde dat het derde provinciale was. 'Ha, de laagste divisie van het land?' (lacht) In Iran is de infrastructuur het grootste probleem. Maar Iraniërs zijn sportgek, net als ik. Al werd dat misschien niet duidelijk tijdens het programma. (lacht)"





Voel je je nog Iraniër?

"Het is een prachtig land en alles klopte toen ik er woonde. Maar het is wel een dictatuur. Een land waar je geen korte broek mag dragen en waar een hoofddoek verplicht is voor vrouwen. Dat is geen vrijheid. En er is geen werk. Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 35 jaar, en die mensen hebben geen job. Je hebt veel universitairen, maar wat ben je met zo'n diploma als je nergens terechtkan? Mijn band met Iran is vooral sterk op sportvlak. Als Iran tegen België speelt, dan supporter ik sowieso voor Iran. In België ben ik natuurlijk een hevig supporter van AA Gent."





Je traint ook zelf de 10-jarigen in Sint-Amandsberg?

"(trots) In het begin verloren we bijna elke wedstrijd, nu winnen we het gros. Mijn spelertjes keken zelf ook naar De Mol. Elke woensdag kwamen ze tijdens de training aanzetten met theorieën. Echt waar: er zijn 7-jarigen die mij na aflevering twee kwamen uitleggen waarom Pieter De Mol was. (lacht)"





Voor veel Mollers is het programma ook de start van een mediacarrière. Ook bij jou?

"Aha, de vraag die altijd terugkeert. (lacht) Het zou naïef zijn om daar nu al definitieve uitspraken over te doen. Er is nog niets concreet binnengekomen, maar zeg nooit 'nooit'."





Geen politieke ambities?

"Laten we zeggen dat ik in Iran de dictatuur meegemaakt heb en hier het democratische verhaal, maar dat het mij geen van beide kan boeien. Het lijkt me vooral een spelletje te zijn. Daar wil ik nooit in belanden."





Het profiel is anders ideaal: een perfect geïntegreerde Gentenaar.

"Dat is nog iets anders. Ik heb Lichamelijke Opvoeding gestudeerd en stage gedaan in de Brugse Poort. Daar is 99 procent van de leerlingen van buitenlandse origine. De band met die kinderen was uniek - veel hechter dan met andere leerkrachten, dat voelde ik. De leerlingen keken op naar mij, een buitenlander die lesgaf. 'Kan ik later ook leerkracht worden?', vroegen ze me soms. Dat doet me wel iets, dat ik voor hen een voorbeeldfiguur was. Daar ben ik best trots op."