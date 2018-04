"Door dezelfde deur, maar niet aan dezelfde paal" 11 april 2018

02u54 0

In het Gentse hof van beroep moest een 37-jarige vrouw uit Gent zich komen verantwoorden voor haar gedrag online op Facebook. De Gentse, die actief is als paaldanseres, had een andere collega op Facebook gestalkt en publiekelijk uitgescholden in 2014-2015 bij een verkiezing voor 'Ringmeisje bij het Boksgala' in Gent.





In eerste aanleg kreeg ze 6 maanden met uitstel. De advocaat van de beklaagde, meester Boxstaele vraagt een werkstraf voor zijn cliënte. "Haar vriendin deed mee aan de verkiezing en zij wou helpen. De vete is daaruit ontstaan. Maar die is nu bekoeld, ze kunnen terug door dezelfde deur stappen." De burgelijke partij dacht daar spijtig genoeg anders over, "Ze geeft nog altijd onderhuidse steken via sociale media. Het is nog niet volledig gestopt", zei de advocaat van de burgelijke partij.





De voorzitter van het hof dacht er het zijne van, "Jullie kunnen misschien door dezelfde deur, maar het zal niet aan dezelfde paal zijn", aldus de voorzitter. Uitspraak volgt op 8 mei. (DJG)