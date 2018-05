"Dit moet meest chique hotel van stad worden" Pillows Grand Hotel Reylof opent op 8 oktober ERIK DE TROYER

02u30 52 Gent Grand Hotel Reylof sluit in juli voor drie maand de deuren. "Het hotel zal een volledige transformatie ondergaan", zegt manager Roger Langhout. "Zo openen we onder meer een tweede restaurant dat 24 uur op 24 openblijft."

Het Sandton Grand Hotel Reylof is een relatieve nieuwkomer op de Gentse Hotelmarkt. De opening van het hotel dateert van amper zes jaar geleden en het hotel ziet er nog steeds fris uit. Het heeft zelfs de meest luxueuze kamer van Gent: de presidential suite, die aan 1.250 euro per nacht verhuurd wordt.



Toch gaat het hotel nu drie maanden dicht. "Het is zeker niet om gewoon nieuw tapijt te leggen of behang te plakken", zegt general manager Roger Langhout. "Het hotel wordt compleet vernieuwd met andere kamers, een ander concept en een nieuwe naam: het Pillows Grand Hotel Reylof", zegt hij. "We merken dat er meer vraag is naar een nog luxueuzer verblijf dan nu het geval is. Dit moet het chiqueste hotel van de stad worden. We hebben in Brussel al zo'n transformatie doorgevoerd en dat was een groot succes. Nu is Gent aan de beurt."



Het hotel blijft open tot 7 juli. Net lang genoeg om de artiesten van het Gent Jazz-festival nog onderdak te bieden. Het moet opnieuw de deuren openen op 8 oktober, net voor Film Fest Gent. Maar het gaat dus wel dicht tijdens de drukste toeristische periode. "We moeten veel mensen teleurstellen die deze zomer op een kamer bij ons hadden gerekend, maar het hotel zal beter terugkeren", belooft Langhout.

Ambities hoger leggen

Ook voor het bekende restaurant Lof zijn er opmerkelijke plannen. "Het enige wat we van Lof zullen bewaren is de naam en de chef-kok", zegt Langhout. "We zullen de ambities voor Lof wat hoger leggen. Scoren in culinaire gidsen als de GaultMillau is ons doel. Maar we maken ook ruimte voor een bijzonder tweede restaurant waar men 24 op 24 uur de voeten onder tafel kan schuiven. Het gaat dus niet gewoon om een service naar onze gasten toe, maar om een restaurant waar iedereen terechtkan. We merken dat de verwachtingen van hotelgasten sterk aan het veranderen zijn en een restaurant dat altijd open is, is zo'n vraag van onze gasten."



Vreest men dan niet voor een chique restaurant vol feestvierende nachtbrakers? "Daar maken we ons geen zorgen over. Als iemand zich ongepast zou gedragen, grijpen we wel in", aldus Langhout.



En er staan nog meer veranderingen gepland. Zo wordt een nieuwe serre aangelegd op de binnenkoer samen met een binnentuin. De vergaderzalen krijgen nieuwe technologie met onder andere 70 inch-televisieschermen en alle kamers krijgen nieuwe bedden met 'Egyptisch bedlinnen', inloopdouche, wireless-geluidssysteem, smart hd-tv en zelfs een Nespresso-machine.