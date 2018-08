"Dief wandelde doodleuk voorbij met mijn kleren aan" 01 augustus 2018

02u35 0 Gent Een bizar verhaal na een inbraak in een Grijze Opel Corsa in de Denderlaan in Gent. De dader werd gespot met de kleren aan van het slachtoffer. Mitch ontdekte zijn overhoop gehaalde auto maandagochtend en besloot om via Facebook hopelijk de dader te vinden.

Het bericht was in korte tijd al meer dan 192 keer gedeeld. "Mijn auto stond aan de deur van mijn zus", zegt de 24-jarige Mitch uit Gent. "Mijn rijbewijs, paspoort, het is allemaal weg. In de auto zat ook een sportzak met mijn fitnesskledij, die was ook verdwenen." Waar Mitch niet op gerekend had, was dat de dader in uitgerekend die fitnesskledij gespot zou worden. "Hij liep in mijn kleren letterlijk langs de plek waar mijn auto stond. Niet zo'n slimme jongen blijkbaar."





Onmiddellijk gevlucht

Vrienden van Mitch namen een foto van de jongeman en besloten hem te confronteren. "Toen ze het over de inbraak in de wagen hadden, is de jongen onmiddellijk gaan lopen." Volgens Mitch heeft de Gentse politie alvast een spoor. "Ze zouden een mogelijke naam hebben, meer willen ze mij niet zeggen. Ik wil gewoon gerechtigheid." De auto van Mitch staat nu in de garage. "Die inbreker heeft mijn deur letterlijk opengewrikt, met zwaar materiaal", zegt hij. De deur van de wagen was volledig geplooid en kon niet meer sluiten. "De jongeman is tweemaal aangifte komen doen, voor de inbraak en de dader die met zijn kleren rondliep. We zijn bezig met het onderzoek", zegt Matto Langeraert van politie Gent. (DJG)