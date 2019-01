"Die veerkracht van patiënten, ik put daar zélf energie uit" WELKOM in Oost-Vlaanderen bij Eva Van Braeckel Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

09u32 0 Gent Gespecialiseerd in de behandeling van de chronische aandoening mucoviscidose, behandelt longarts Eva Van Braeckel (37) patiënten met een beperkte levensverwachting. In het nieuwe seizoen van het VIER-programma 'Topdokters' toont de longarts van UZ Gent hoe we allemaal iets kunnen bijleren van hun levenshouding. "Door mijn patiënten leef ik meer in het nu."

Ze moest er even over nadenken toen de makers van 'Topdokters' bij haar kwamen aankloppen om mee te werken aan het nieuwe seizoen van de VIER-reeks. Uiteindelijk ging dokter Van Braeckel toch overstag. "Ik wou de gelegenheid aangrijpen om de ziektes die ik behandel onder de aandacht te brengen. De behandeling van longziekten oogt in eerste instantie misschien minder spectaculair dan chirurgie, maar er komt veel denkwerk bij kijken. Ook communicatie neemt een belangrijke rol in."

Een groot deel van je job draait om het

mentale aspect?

"Dat klopt. Je kan een uitgekiend behandelingsplan voor ogen hebben, maar als dat niet samengaat met hoe de patiënt zich op dat moment voelt, werkt het niet. Mucoviscidose is een chronische ziekte: patiënten groeien er in principe mee op. Ze hebben al zoveel moeten laten in hun leven dat ze soms die ene bepaalde reis willen maken of dat festival willen bezoeken. En ik begrijp dat. Ze willen niet dat hun ziekte altijd op de eerste plaats komt, maar willen dat ze op sommige momenten naar de achtergrond verdwijnt. Die houding verschilt met patiënten die op volwassen leeftijd plotseling geconfronteerd worden met een ernstige diagnose en elke mogelijke behandeling willen volgen."

Jouw patiënten staan anders in het leven?

"Inderdaad. Ze leven veel meer in het nu en daar kunnen we allemaal iets van leren. Ook voor mijzelf zie ik het als een blijvend werkpunt om elke dag te genieten van het leven. Dat doe ik door verre reizen te maken met mijn man en kinderen tijdens vakanties of te genieten van de tijd die we samen hebben in het weekend, maar ook bijvoorbeeld door één keer per week met de fiets naar het werk te komen."

Mucopatiënten worden gemiddeld 30 jaar oud. Is het niet zwaar om te weten dat zij nooit oud zullen worden?

"Je werkt met jonge mensen met beperkte levensverwachtingen. Uiteraard kruipt dat onder je vel. Het is belangrijk om dat niet elke avond als een zware rugzak mee naar huis te nemen. Natuurlijk grijpt het me aan als het niet goed gaat met een patiënt, maar dat moet kunnen zolang het geen invloed heeft op mijn professioneel en persoonlijk functioneren. Bovendien is het niet altijd kommer en kwel. Ik heb veel respect voor de veerkracht van mijn patiënten. De manier waarop zij omgaan met tegenslagen is bewonderenswaardig. Het is vaak vallen en opstaan, en dat jaren aan een stuk. Die houding, daar put ik zelf ook energie uit en ik zie het als een voorrecht om hen daarbij te mogen begeleiden."

Door de behandeling van een chronische ziekte bouwt u een band op met uw

patiënten?

"Het zijn de enige patiënten die ik aanspreek met hun voornaam. Mucopatiënten worden van jongs af aan aangesproken bij hun voornaam in het Kinderziekenhuis. Het zou raar zijn als ik hen plots als 'meneer' of mevrouw' zou aanspreken wanneer ze op hun 18de de overstap naar de volwassenafdeling maken. Normaal bewaar je meer afstand. Doordat je je patiënten beter leert kennen, sluipt er ook meer humor in de consultaties. Al is het natuurlijk ook belangrijk om professioneel te blijven en een grens te bewaken. Zo zijn jonge patiënten vaak actief op sociale media waar ze ook met elkaar communiceren, maar daar hou ik mij natuurlijk buiten."

Naast de behandeling van muco bent u ook gespecialiseerd in de behandeling van longinfecties. Volgens de programmamakers hebt u een fascinatie voor schimmels.

Hoezo?

Anno 2019 staat de geneeskunde ver. Bij bepaalde ernstige aandoeningen overleven mensen dankzij de inname van medicatie die hun afweer onderdrukt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om medicatie tegen afstoting na een transplantatie of reumatologische aandoeningen die met cortisone behandeld worden. De groep van mensen met een verzwakt immuunsysteem neemt dus toe. Die mensen zijn gevoelig voor een infectie met een bacterie of schimmels die gezonde mensen niet kunnen deren.

We ademen allemaal schimmelsporen in. Bijvoorbeeld als we in de herfst bladeren bijeenharken in de tuin of groenteresten op een composthoop gooien, dan komen er sporen vrij. Voor gezonde mensen vormt dat geen probleem, maar mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn er wel vatbaar voor.

Dergelijke besmettingen kunnen heel veel schade aanrichten. De behandeling kan maanden tot jaren in beslag nemen en is bovendien niet altijd even toegankelijk. Door op zoek te gaan naar nieuwe behandelingen kunnen we patiënten soms alsnog een perspectief bieden. Dat blijft mijn belangrijkste motivatie als arts: mensen helpen."

Het nieuwe seizoen van Topdokters start maandag op Vier.