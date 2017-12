"Die tent, dat is ons leven" CIRCUS PIPO NEEMT IN PISTE AFSCHEID VAN DIRECTEUR (78) SABINE VAN DAMME

02u54 11 James Arthur Vrienden en familie nemen afscheid van Charles. Op de kist een stola met clown, ernaast een miniatuurwoonwagen als altaar. Gent Bij Circus Pipo stonden gisteren geen clowns of acrobaten in de piste, wel de doodkist van directeur Charles Pauwels. Hij overleed vorig weekend in een Frans rusthuis, maar voor zijn begrafenis werd hij een laatste keer teruggebracht naar 'zijn' tent. "Zo gaat dat bij ons, die tent is ons leven", zegt dochter Maria. Vandaag zijn er weer circusshows.

"Het circusleven is hard, maar het is ook heel mooi. Tenminste, als je het met hart en ziel doet, zoals ook mijn papa heeft gedaan. Hij was een vrij man, heeft altijd kunnen doen wat hij wilde, en heeft nooit iemand kwaad gedaan." Dat vertelt Maria Pauwels, de oudste van de 4 kinderen van Charles Pauwels. Hij is 78 jaar geworden, en ging pas op het einde erg achteruit.





"Tot vorig jaar reisde papa nog mee met de woonwagens. Twee jaar geleden trad hij zelfs nog af en toe op. Het circus was zijn leven, het is het leven van onze hele familie. Wij zijn hier geboren, gedoopt in de tent, getrouwd in de tent. Dus is het toch logisch dat we ook ons afscheid in de tent laten doorgaan?", legt Maria uit.





Pater Kristiaan (88), de enige circuspater in Vlaanderen, ging de dienst voor. Hij kwam daarvoor uit Herentals afgezakt. "Ik heb geen kerk, maar mijn parochie strekt zich uit van de Noordzee tot de Maas", zegt hij. Met een stola waarop een clown staat om de schouders en aan een miniatuurwoonwagen als altaar nam hij het woord. Maar het was vooral de broer van Charles die ontroerde, met een speech recht uit het hart en zijn hand op de kist. Gevolgd door een prachtige reeks foto's over het leven van Charles. Circusmensen praten meer in beelden dan in woorden.





Hoe hard het leven is, hebben ze deze week meer dan gevoeld bij Pipo. Toen de opbouw moest starten aan de Watersportbaan, lag er 10 centimeter sneeuw. Als de tent dan - twee dagen later dan gepland - rechtstond, stak een stormwind op waardoor ze een deel weer moesten laten zakken. De ochtend voor de uitgestelde première stierf Charles, maar de show 's avonds ging door. Vandaag zijn er ook gewoon opnieuw optredens. De stoeltjes worden weer rond de piste gezet in plaats van erin. En van een droevige sfeer zal het publiek helemaal niks merken. 'The show must go on' geldt hier meer dan gelijk waar.





James Arthur Charles Pauwels.

Kleinkinderen

Op het einde van de dienst verzamelde de familie rond de kist van Charles, met de armen rond elkaar, om definitief afscheid te nemen. Het waren ook familieleden die de kist naar buiten droegen. Charles werd begraven in Herzele, waar ook zijn vrouw al 7 jaar ligt.





Voor het circus verandert op zich niets. De volgende generatie had het al enkele jaren geleden overgenomen, met dochter Maria die nu de leiding op zich neemt. Ook de kleinkinderen van Charles zijn allemaal actief in het circus. Zijn enige achterkleindochter, vijf jaar oud, doet nog niet mee.





Circus Pipo staat nog de hele kerstvakantie aan de Watersportbaan en voert dagelijks twee shows op, om 15 en om 17.30 uur.





James Arthur Pater Kristiaan, de enige circuspater van Vlaanderen, gaat de dienst voor.

James Arthur Familieleden dragen de kist de tent uit.