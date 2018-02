"Deze inbraak kan positief zijn" 17 februari 2018

02u50 0 Gent De organisatie achter buurtinitiatief De Pastory in Sint-Amandsberg is positief nadat er ingebroken werd. Zo'n 1.500 euro verdween en deuren werden geforceerd, maar de solidariteitsacties die naar aanleiding van de inbraak georganiseerd worden, zouden wel eens meer mensen naar de vzw kunnen lokken.

De Pastory is een combinatie van een bar, een uitleendienst voor werkmateriaal en een coworkingplek in het oude pastorijgebouw op het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. In de nacht van 19 op 20 januari werd er ingebroken. "We overleven door kleine inkomsten, dus 1.500 euro is een groot bedrag voor ons", vertelt Bart Gabriel, die de uitleendienst organiseert. "Er is geld uit de kassa's gestolen en zelfs een spaarvarkentje opengesneden. De waarborgen die de leden betalen om werkmateriaal uit te lenen, zijn ook verdwenen. Gelukkig is het materiaal er nog, anders was het hele project kapot."





Daarna gingen de inbrekers naar de nabijgelegen kerk, waar ze ook schade aanrichtten op zoek naar geld. "Daarom denk ik dat dit niet gedaan is door iemand uit de buurt, want zij weten dat in de kerk niets te rapen valt", oppert Gabriel.





Maar de organisatoren blijven niet bij de pakken zitten. Op 23 februari plannen ze een benefietavond. "We verwachten al heel wat volk. Dat zou uiteindelijk zelfs een positief effect kunnen hebben op onze organisatie. Zo komen er meer mensen die kunnen zien wat we allemaal doen."





Prijs

Ook het Rodenbachfonds draagt een steentje bij met de uitreiking van de jaarlijkse 'Passie voor je buur(t)'-prijs. Het fonds gaf zo 250 euro aan De Pastory voor hun inzet om de buurt samen te brengen. "Ze vernamen dat we bestolen waren en wilden het gat helpen dichten. Daar zijn we zeer dankbaar voor", vertelt Gabriel. (WSG)