"Deur altijd open tijdens de show" FAMILIE ASAMIAH (ZONDER-NAAMPARK) 02 februari 2018

Charles Asamiah en zijn kinderen Tyrese en Leah wonen aan het Zonder-Naampark waar Milosh Luczynski elke avond zijn creativiteit botviert op de gevel en de metershoge schoorsteen van de atoomcentrale. "We kunnen tegelijkertijd naar de televisie kijken en naar de lichtinstallatie door het raam", lacht Charles. "We wonen hier met ons gezin nog maar een jaar, maar het is een leuke verrassing dat onze wijk plots deel uitmaakt van het Lichtfestival. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het fantastisch. De deur van ons huis staat altijd open tijdens het gebeuren en we zetten tuinkaarsen op onze dorpel. Zo willen we de sfeer nog gezelliger maken voor de mensen die het festival hier bezoeken." (YDS)