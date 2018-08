"Dekenijen niet zelf op kosten jagen" PATERSHOLFEESTEN DOEN HET (VOORLOPIG) ZONDER HERBRUIKBARE BEKERS JEFFREY DUJARDIN

13 augustus 2018

02u25 0 Gent Geen herbruikbare bekers op de Patersholfeesten, zoals op de Gentse feesten. Toch bleef het er proper. De feesten waren een succes en kon opnieuw rekenen op een pak bezoekers. Al leek het weekend even een valse start te hebben door de regen, maar de dagen erna kwam de zon en was het koppen lopen.

Na alle aandacht die de herbruikbare bekers kregen tijdens de Gentse Feesten, waren die niet te bespeuren op de Patersholfeesten. Glas en plastieken bekers heersten de smalle straatjes van het Patershol en Oudburg. Af en toe hoorde je het geklingel van vallende glazen door de straten, maar behalve enkele plastieken bekers hier en daar bleven het propere feesten. "Voor deze editie hebben we de herbruikbare bekers niet ingevoerd voor de dekenijfeesten", zegt Schepen van Feesten, Christophe Peeters (Open Vld).





Serieuze financiering

"Dat vraagt een serieuze financiering, dat is iets voor in de toekomst. We zagen ook het nut niet in van de dekenij te verplichten om de bekers zelf aan te kopen en te stockeren. Dit jaar was de beslissing om het in te voeren op het niveau van de Gentse Feesten." Hoe dan ook, er werd genoeg gedronken en gefeest. Vrijdagavond was er de 'singalong' aan de Plotersgracht, waar enthousiast werd meegezongen. Al besloten velen de regenachtige openingsavond over te slaan voor de dagen die volgden.





Drongenhofkapel

Zaterdag bleek een goeie dag te worden voor de feesten. In de middag kon je naar de Korenlei-Korenwei gaan, waarbij de Korenlei getransformeerd werd tot een gezellige boerderij. Genoeg amusement voor de kleine 'boerkes en boerinnekes'. Er was een vlooiencircus, je kon er leren koeien melken en kon zelfs een pony-opleiding krijgen. Hun ouders konden terwijl genieten op terras, tussen de hooibalen op een strandstoel in de zon. Meer heeft een mens niet nodig. Zaterdag- en zondagavond was het feesten op het drukke Kaatsspelplein en het Pratershof. Al was er in het Pratershof een plek om de drukte even te ontvluchten, de zestiende-eeuwse Drongenhofkapel. De kapel was versierd met rustieke lichten en strandstoelen. Een plek om even tot rust te komen vooraleer je terug richting het feestgedruis ging en de geur van mastellen je opwachtte. De gestreken mastellen zijn een must tijdens de Patersholfeesten. Meer dan 4.500 mastellen stonden klaar om verorberd te worden, ze vlogen dan ook van de toonbank tijdens het weekend. Ook de tentoonstelling van Mugo - Hugo Moeraert - in de brouwerij van het Caermersklooster was zeker een bezoekje waard. De kunstenaar toont er werken uit zijn twee droomwerelden, die van de goochelkunst en die van de kastelen. Hij doopte zijn expositie Zeugsteeg 7, omdat hij daar ooit woonde.





Na een zaterdagnacht gefeest kon de ochtend erna van start gaan met de rommelmarkt met meer dan 200 kraampjes. De Patersholfeesten werden zondagnacht afgesloten met de traditionele Kaarskensstoet.