“De vrouwelijke variant van de man cave? De ‘she shed’: Elke opent workshopstudio ‘Atelier Uniek’ in Sint-Jacobsnieuwsstraat. Yannick De Spiegeleir

06 april 2019

22u03 0 Gent Vrouwen die hun creatieve kant willen ontdekken, kunnen sinds zaterdag terecht in de nieuwe workshopstudio ‘Atelier Uniek’ van Elke Vanderper in de Sint-Jacobsnieuwstraat.

“Je kan ‘Atelier Uniek’ gerust omschrijven als een ‘she shed’: het vrouwelijk alternatief voor de ‘man cave’”, verduidelijkt Vanderper.

“We kennen allemaal drukke tijden en het is dan fijn om iets helemaal voor jezelf te kunnen doen. Atelier Uniek is gericht op me-time: even weg van alles, tijd om het hoofd vrij te maken, lekker te kletsen en ondertussen creatief bezig te zijn. En dan nog liefst met een lekker hapje en een drankje er bij, want verwennen hoort er ook bij.”

Om de werking in de verf te zetten, werden zaterdag demonstraties gegeven van de workshops. Bezoekers konden onder meer leren hoe ze een illustratie maken met papercuts, hoe je door het leven gaat met een minimum aan afval of hoe je je leven in balans kan brengen met een ‘bullet journal’. “In het atelier krijg je de kans om te werken met mooie, duurzame materialen en leer je telkens een techniek aan. Maar wat het zo bijzonder maakt, is dat iedereen met iets anders naar buiten zal gaan, er wordt niet naar één zelfde product gewerkt. In iedere workshop zullen de deelnemers iets van zichzelf kunnen leggen”, aldus Vanderper.