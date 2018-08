'De Pisserkes' omgedoopt tot 'monument voor seksuele diversiteit' 11 augustus 2018

Het beeld 'De Fontein van George Minne', in Gent 'De Pisserkes' genoemd, kreeg gisteren kleurrijke bloemenkransen omgehangen. Een kleine 400 mensen doopten het beeld op de Green om tot 'monument voor seksuele diversiteit'. Daarna trok de groep naar de Stadshal. Daar nam onder meer Mauro het woord, de man die eerder deze week samen met zijn echtgenoot in elkaar geslagen werd omwille van hun geaardheid. Het was die schokkende 'gaybashing' die holebiverenigingen ertoe aanzetten tot de actie van gisterenavond, om verdraagzaamheid te eisen. "De gekende uitgaansbuurt 'de Overpoort' is vaak niet veilig en ook recent tijdens de Gentse feesten werden LGBTQI+ personen lastig gevallen", zegt Elise Craeghs van Casa Rosa. "Verbaal en fysiek geweld maken nog steeds deel uit van het leven van veel LGBTQI+ personen." Opvallend veel politici waren daarbij aanwezig, velen zijn nochtans officieel nog in verlof.





(VDS)