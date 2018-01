"De Lijn heeft niet eens geld voor asfalt" 24 januari 2018

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) blijft De Lijn beschimpen. De hetze rond tramlijn 4 is bij de schepen zwaar in het verkeerde keelgat geschoten. Op een vraag van raadslid Sara Matthieu (Groen) antwoordde hij: "Ik vind het stuitend dat De Lijn, dat een veelvoud van de budgetten van de stad heeft, niet eens geld heeft om een nieuwe asfaltlaag te leggen". De mobiliteitsschepen heeft het daarbij over de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg, waar de staat van het wegdek en de tramsporen zo slecht is dat de tram er niet eens meer kan rijden. De stad wil nu dat De Lijn de putten in het wegdek én de ongebruikte tramsporen opvult in afwachting van de werken. Die zouden eind dit jaar moeten starten, maar gezien de procedures die nog doorlopen moeten worden, is de kans klein dat ze die timing halen. "De timing is in elk geval zeer krap", besluit Filip Watteeuw.





