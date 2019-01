“De knips zijn er, de knips blijven”

Burgemeester De Clercq belooft te investeren in het Rabot en de Brugse Poort

Erik De Troyer

29 januari 2019

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bevestigt nog maar eens dat de knips van de Wondelgemstraat en de Bargiebrug blijven hoewel hij in de aanloop naar de verkiezingen steevast herhaalde dat die knips herbekeken moesten worden. “We zullen sterk investeren in het openbaar domein van het Rabot en de Brugse Poort om die wijken aangenamer te maken”, zegt hij.

Het circulatieplan blijft de gemoederen beroeren, ook na de verkiezingen. Tijdens de verkiezingen waren de knips van het Rabot en de Brugse Poort één van de grote strijdpunten. Mathias De Clercq beloofde steevast die twee knips te herzien. Het was dan ook geen wonder dan Vlaams Belang De Clercq confronteerde met zijn gebroken belofte.

De Clercq reageerde fel. “Stop met het polariseren van handelaars en bewoners en het opdelen van Gentenaars voor of tegen de knips. Daar helpen we de ‘Rabotièns’ niet mee vooruit. De knips zijn er, de knips blijven. We zullen de komende jaren sterk investeren in de opwaardering van het openbaar domein van de Wondelgemstraat en de Bevrijdingslaan en we zullen het handelsapparaat versterken.”

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) trad hem bij. “We zullen de leefkwaliteit in die wijken aanpakken met aanpassingen in de publieke ruimte. We moeten die straten aangenaam maken om te vertoeven, te wonen en te winkelen en dat zijn die straten momenteel niet. We moeten meer doen om de buurt op te waarderen. Het circulatieplan werkt. In de binnenstad tellen we 25% meer fietsers, daar buiten een derde meer. Er is 12% minder verkeer in de binnenstad en in woonstraten is er zelfs 58% minder autoverkeer. De leefkwaliteit is er op vooruit gegaan”, zegt Watteeuw.

Hoe positief de meerderheidspartijen zich ook voordoen, in de Wondelgemstraat klinkt wel degelijk gemor. Vooral het feit dat De Clercq twee dagen voor de verkiezingen nog de winkel afliep om stemmen te ronselen valt er zwaar.