"De draak mag blijven, maar hij mag niet banaal worden"

02u32 1 Gent De vuurspuwende draak was dé attractie van de Gentse Feesten. Hij maakte de Gentenaars weer trots op hun stad. En dus vinden velen dat de draak moet blijven. "De vuurspuw-installatie zal ook blijven, ze is speciaal voor onze draak ontworpen", zegt Feestenburgemeester Peeters. "We moeten alleen opletten wanneer we ze gebruiken. Het mag niet banaal worden."

Magistraal was het, toen de draak bovenop het Belfort, 90 meter hoog, voor het eerst echt vuur spuwde. Dat was bijna 200 jaar geleden, dus niemand had het ooit al gezien. Maar ook alle andere dagen lokte het beest applaus en bewondering.





Om 22.30 uur en om middernacht zag je mensen uit alle richtingen omhoog kijken, smartphone in de aanslag, om de vlam op beeld vast te leggen. Half Gent postte zo'n beeld op Facebook. "De draak was dé attractie van de Gentse Feesten, die moet absoluut blijven", zei onder meer Ivan Saerens van Sint-Baafsplein.





Op speciale momenten

En blijven zal hij. "De draak blijft sowieso, die staat er al altijd", zegt Feestenschepen Christophe Peeters. "Maar ook de installatie die voor het vuur zorgt blijft. Die is speciaal voor ons en op onze vraag ontworpen door het bedrijf Visual FX, we hebben ze ook aangekocht. De ontwerpers gaan het systeem nu wel demonteren en open vijzen om te zien hoe het eraan toe is na 10 dagen vuurspuwen, maar daarna komt het terug. Hoe en wanneer de draak nog vuur zal spuwen, zal aan de volgende schepen van Feesten liggen. We moeten er alleen over waken dat het op speciale momenten gebeurt, en niet 'zomaar'. Anders wordt het banaal. Dat zou jammer zijn."





Korneel Desmet en Pieter Possenier van Visual FX zijn best trots op 'hun' draak. Elke avond beklommen ze twee keer het Belfort om de draak manueel aan te sturen. "Zelfs op 70 meter hoogte hoor je het enthousiasme van het publiek. Schitterend."





Uitdaging

Het duo maakt normaal gezien speciale effecten voor films, maar dit was ook een uitdaging. "Aan de draak zelf mochten we niet komen wegens beschermd. De leidingen moesten dik genoeg zijn om er voldoende chemische vloeistof door te sturen, maar er moest ook genoeg druk op zitten. Die leidingen moesten ook nog eens oneindig rond de toren kunnen draaien, want de draak draait als een windhaan. Maar het is gelukt."





"Hoe we het doen? We hebben een reservoir met chemische vloeistof, die we onder druk door de buis sturen die uitkomt voor de bek van de draak. Daar zit een ontstekingsmechanisme die de vloeistof doet ontbranden. Zo kreeg je een steekvlam." De vlam die op die manier gespuwd werd kon, afhankelijk van de windrichting, tot 20 meter ver rijken. "Ze is 1.000 graden warm", zeggen Korneel en Pieter. "Veel meer mocht ook niet, want de draak is in bladgoud gemaakt. Dat smelt bij 1.400 graden." (VDS)