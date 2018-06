"De aanslag in Luik is hier al aan bod gekomen" Politiecommissaris volgt prestigieuze opleiding bij Amerikaanse FBI JURGEN EECKHOUT

02 juni 2018

02u35 0 Gent Voor de Gentse politiecommissaris Hans Moors (42) gaat momenteel een droom in vervulling. Ruim acht weken volgt hij nu al een opleiding rond leiderschap en beleid bij het grote FBI in de Verenigde Staten. "Maar zelfs in Amerika was de terreur in Luik nog altijd heel dichtbij."

Hans Moors is diensthoofd van de Gespecialiseerde Ondersteuning van de Gentse politie, maar heeft in z'n 21 dienstjaren ook al onder meer het Bijzondere Bijstandsteam en het Hondenteam onder zijn hoede gehad. Dan heb je al genoeg meegemaakt, maar toch hebben de gebeurtenissen in Luik er ook bij hem nog altijd ingehakt. "Ik ken enkele leden van het Bijzondere Bijstandsteam van Luik persoonlijk, dus ik voel me wel extra betrokken."





Liggen de Amerikanen wakker van wat er in Luik gebeurd is?

"De interesse en het medeleven is zeer groot. Ik heb wel honderd keer moeten vertellen wat daar precies gebeurd is (een gedetineerde schoot tijdens zijn penitentiair verlof twee agenten en een student dood, red.). Op de dag van de aanslag begon mijn eerste les met een minuut stilte voor de slachtoffers. In de namiddag moest ik tijdens de les 'contraterrorisme' ook het verhaal van Luik brengen."





Een opleiding met specifieke aandacht voor terreur, lijkt me?

"Zeker en vast. In het keuzevak 'contraterrorisme' bekijken we het brede spectrum van terreur. We focussen niet alleen op fundamentalistisch jihadterrorisme, maar ook op anarchisme, milieuterroristen zoals het ALF,... Wel is er veel aandacht voor radicalisering. Het is duidelijk dat er een goede verstandhouding moet zijn tussen de politiediensten en de gemeenschappen, om zo tijdig signalen te krijgen wanneer mensen radicaliseren. In de Verenigde Staten worden heel snel undercoveragenten ingezet om geradicaliseerden te kunnen oppakken op verdenking van het plannen van een aanslag. Dan vliegen ze hier tientallen jaren de cel in. Tijdens onze opleiding krijgen we ook inzichten in de verschillende methodes die gebruikt werden bij aanslagen in de VS en daarbuiten, maar ook in de gevoerde onderzoeken na een aanslag. En heel actueel - zeker na Luik: de FBI besteedt veel aandacht aan het bepalen wanneer iemand de stap zal zetten van radicalisering naar het effectief plegen van een aanslag. In de VS 'mag' je radicaliseren omdat vrije meningsuiting hier in de grondwet verankerd zit. Maar daarom is het ook extra belangrijk om te kunnen achterhalen wanneer een geradicaliseerde over zal gaan tot actie."





Jullie bespreken veel aanslagen. Welke lessen trek je daar uit?

"Voor de aanslag in Boston (tijdens de marathon, red.) kregen we de kleinste details: wie waren de daders, hoe hebben ze de bommen geplaatst, wat was de reactie van de hulpdiensten, de klopjacht,... Ik denk dan vooral na over hoe we dit moeten benaderen in onze context. Hoe kan je je voorbereiden en hoe moet je reageren eens je ermee geconfronteerd wordt? We hadden een heel interessante discussie over wat je moet doen met een 'suicide bomber' wiens vest niet ontploft. Dat is zeker geen ver-van-ons-bed-show - denk maar aan de mislukte aanslag in Brussel-Centraal. Wat doe je met de dader? Welke beslissingen neem je? Alles wat je doet, wordt achteraf minutieus ontleed. Het is dus zeker nuttig om vooraf goed na te denken over de verschillende mogelijke scenario's."





Maar je opleiding behandelt natuurlijk meer dan louter terrorisme. Wat mogen we ons voorstellen?

"Eerst en vooral is het niet evident om aan deze opleiding - enkel bestemd voor (hoofd)commissarissen - te mogen beginnen. Ik mocht pas starten na een maandenlange selectieprocedure, een taaltest Engels en een zeer grondige screening. We krijgen les van FBI-agenten, politieofficieren, vaste docenten en sprekers. Onze lessen zijn gericht op leiderschap en beleid. Voorts volg ik nog drie interessante keuzevakken: contraterrorisme, emotionele intelligentie, en leiding geven tijdens een crisisincident. Naast theorie is er ook veel aandacht voor sport. Het uiteindelijke doel is om de Yellow Brick Road af te leggen: een negen kilometer lang hindernissenparcours dat bij het bredere publiek bekend is geworden dankzij de film 'Silence of the Lambs'."





Een plezierreisje is het dus allerminst?

"Klopt. De lessen starten om 7.30 uur en eindigen om 16.45 uur. Daarna werk ik nog met andere studenten aan groepsprojecten en papers, en discussiëren we op online fora. Daarnaast sporten we zeker nog eens drie tot vijf keer per week, en krijg je ook de kans om individueel te trainen. Om te slagen, moet je op elk vak minstens 70 procent halen. Als ik op 8 juni slaag, dan zal ik de 45ste Belg zijn die hier afstudeert."





Tot slot: hoe bevalt het leven in de States?

"Elke internationale student deelt de kamer met een Amerikaanse collega. In Virginia woon ik samen met Pete, een politieofficier uit Minnesota met wie ik het erg getroffen heb. We maakten al veel uitstappen. Washington DC stond uiteraard op het programma, met een bezoek aan onder meer het Witte Huis en het Capitool. We bezochten de NYPD (het korps in New York, red.) en de politie van Philadelphia. En we woonden enkele herdenkingen voor gesneuvelde agenten bij. In deze streek vind je ook veel sites die belangrijk waren in de Amerikaanse burgeroorlog - heel interessant. Maar één moment zal me voor altijd bijblijven: toen 120 kinderen van gesneuvelde agenten samen met ons de FBI Academy bezochten. Achteraf hebben we voor hen gekookt. Dat was toch een zeer emotionele ervaring."





Je kan de belevenissen van Hans volgen via http://hansmoors.blogspot.be/2018/04/ik-ga-op-reis-naar-de-fbi-en-ik-neem-mee.html