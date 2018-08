"Dak te zwaar beschadigd? Dan maar cabrio" 24 augustus 2018

02u40 0

Op de afrit Oostakker Centrum van de R4 richting Gent is gisteren rond 13.30 uur een ongeval gebeurd. Een 35-jarige man uit Brussel verloor de controle over het stuur van zijn bestelwagen en belandde op zijn dak in de berm. "Er zat olie op de wielen", zegt de bestuurder die heelhuids uit de wagen kon klimmen. De man had een uur daarvoor de versleten bestelwagen gekocht bij Stukwerkers, een havenbedrijf uit Gent, om richting Afrika te transporteren. De man werd gewaarschuwd dat de dieseltank lekte en hij best voor vervoer zocht. De Brusselaar besloot toch met de wagen te vertrekken. Iets later kwam hij tereug met de vraag of ze hem konden helpen met takelen. De bestuurder kon er nog mee lachen. "Als het dak te zwaar beschadigd is, maken we er wel een cabrio van", riep hij richting de takelaar. (DJG)