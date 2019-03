“Dacht u dat dit een film was, meneer?”: chauffeur onder invloed rijdt door rood en vlucht weg van politie met gedoofde lichten Sam Ooghe

25 maart 2019

13u06 0 Gent Een 36-jarige chauffeur is maandag voor de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot een rijverbod na een dolle rit: hij reed onder invloed door het rode licht, en vluchtte met gedoofde lichten weg van de politie. “Dacht u dat dit een film was?”

“Waarom ik dat deed? Een paniekreactie", klonk het maandagochtend bij de beklaagde, een man uit Bertem. “En het alcoholgebruik? Dat was fout. Ik had met enkele vrienden deelgenomen aan een quiz. Een van mijn vrienden zou bijna vader worden. We wonnen de quiz, waren euforisch, en dronken te veel. En dan kwam het nieuws dat de partner van die vriend ineens zou bevallen - waardoor meteen mijn slaapplaats ook wegviel. Ik reed dus naar huis, en dat had ik niet mogen doen.” De man had 1,91 promille (zo’n 10 glazen) in het bloed.

“Dacht u dat het een film was, meneer?”, wilde de procureur weten. “U reed door het rood met hoge snelheid, en doofde dan uw lichten toen u wegvluchtte. Echt alsof het een scène was.” De politierechter legde de man twee maanden rijverbod op. Hij moet theoretische, geneeskundige én psychische proeven afleggen en ook enkele honderden euro’s boete betalen.