'Cool' Abdoul ziet leven verfilmd FILM OVER GENTSE BOKSER KRIJGT SUBSIDIE VAN 30.000 EURO ERIK DE TROYER

02u35 0 Geert De Rycke Ismaïl 'Cool' Abdoul zal zijn leven vertaald zien op het grote doek. Gent Hij leefde als in een film en dus is het ook niet verwonderlijk dat het leven van bokser Ismaïl 'Cool' Abdoul in 2019 in bioscoopzalen te zien zal zijn. "De film zal focussen op zijn beginperiode, zijn opmars in de bokssport, maar ook de problemen met het gerecht", zegt producer Peter de Maegd van productiehuis Potemkino.

Ismaïl Abdoul bokste in april 2016 op 39-jarige leeftijd zijn allerlaatste van 99 professionele bokskampen. Hij won en ging meteen na de match op de knie om vriendin Charlotte ten huwelijk te vragen. Sindsdien kwam hij iets minder positief in het nieuws, onder meer door het frauduleus innen van het pensioen van zijn overleden vader. Een stommiteit die hem een werkstraf opleverde.





Over die laatste feiten zal de film alvast niet gaan. "De film gaat over 'the rise & fall' van 'Cool' Abdoul", zegt producent Peter De Maegd. "Het gaat vooral over het begin van zijn carrière. Ismaïl stootte toen door naar de top van de Belgische bokswereld, maar tegelijkertijd dreigden zijn problemen met het gerecht zijn ondergang te worden."





Overval

Er valt in elk geval heel wat te schrijven over het leven van Abdoul. In september 2000 werd Ismaïl door een interventieteam van de toenmalige rijkswacht op spectaculaire wijze klemgereden op de autosnelweg en opgepakt. Hij zou twee maanden in de cel zitten op verdenking van een overval op het Gentse Casino Royal Seven. Bij die overval moest de gerante de kassa en enkele gokautomaten openen. De buit: een half miljoen frank (12.500 euro). Zijn gsm-verkeer plaatste hem op de plaats van de feiten. Een getuige omschreef de dader echter als 'iemand met lang bruin haar'. De rechter sprak hem vrij, maar hij kreeg wel een voorwaardelijke straf voor kleinere feiten, zoals het bezit van een boksbeugel en weerspannigheid tegen politie. Zijn bokscarrière was wel gered. De filmmakers hebben nog een pak meer materiaal om uit te putten. Zo werd Abdoul in 2003 nog eens opgepakt. Dan als spil in een zaak van oplichting en drugshandel. Het bleek echter om een valse aanklacht te gaan en Abdoul werd niet vervolgd. Of nog meer filmische feiten: in 1999 wordt Ismaïl beschoten door geweigerde bezoekers van dancing Extreme in Affligem. Hij krijgt vier kogels in het lijf, maar die raken als bij wonder geen vitale lichaamsdelen.





Zwijgplicht

Abdoul zelf kan weinig kwijt over de film. "Alles is zo goed als rond, maar voorlopig heb ik nog zwijgplicht. Maar dat de film er komt, is zo goed als zeker", zegt hij.





"We hebben van het Vlaamse Audiovisueel Fonds 30.000 euro aan steun gekregen", legt Peter De Maegd uit. "We rekenen erop dat de film in 2019 in de zalen te zien zal zijn. Acteurs voor de rol van Abdoul hebben we nog niet in gedachten. Zo ver zitten we nog niet", klinkt het.