"Container ideaal voor jongeren" STAD HEEFT CREATIEVE OPLOSSING VOOR NIJPENDE WOONCRISIS ERIK DE TROYER

06 februari 2018

02u38 0 Gent Stad Gent heeft plannen om wijken met wooncontainers te bouwen, zoals in de Nederlandse stad Almere. "Voor jongeren zouden dat prima opstapwoningen kunnen zijn. Een dergelijke wijk kan de sfeer van de Lübeckstraat uitstralen maar het is niet de bedoeling dat gezinnen er hun hele leven wonen", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a).

Dat Gent met een nijpend woonprobleem zit is algemeen bekend. Er staan meer dan 10.000 mensen op de wachtrij voor een sociale woning, huurprijzen zijn op 15 jaar tijd verdubbeld en een degelijke woning vinden is in Gent een hele karwei. Het ziet er ook niet naar uit dat daar snel een verbetering in zal komen. WoninGent heeft de komende jaren nog grote verhuisoperaties gepland, zowel aan het Rabot als aan Nieuw Gent en dat betekent dat de wachtlijst alvast niet veel korter kan worden.





"We zijn op zoek naar creatieve oplossingen en modulair wonen is er één van", zegt Rudy Coddens (sp.a). "Het OCMW, Sogent en de stad hebben heel wat gronden in Gent en we hebben besloten om die niet te verkopen maar om ze nuttig te gebruiken. Dat kan door er modulaire woningen op te bouwen. In de volksmond noemt men die weleens wooncontainers maar die naam doet hen oneer aan. Tegenwoordig zijn die zeer modern en ze bieden veel mogelijkheden."





Betaalbare woningen

Schepen Sven Taeldeman (sp.a) gaf zijn ambtenaren alvast de opdracht om na te gaan welke systemen er op de markt zijn, welke gronden geschikt zijn en op welke manier ze gerealiseerd kunnen worden. Het plan kan dan verder uitgewerkt worden door de volgende bestuursploeg. "Het moet in de eerste plaats gaan om betaalbare woningen. Hoeveel het er worden en waar die precies komen is nog lang niet beslist. De Nederlandse stad Almere is een pionier op dat vlak. Dergelijke modulaire woningen hebben als voordeel dat ze snel en vrij goedkoop gebouwd kunnen worden en dat er veel mogelijkheden zijn qua opbouw", aldus Taeldeman.





Tijdelijk huren

"Een dergelijke wijk kan zowat de sfeer uitstralen van de Lübeckstraat", zegt Rudy Coddens. "Daar werden destijds noodwoningen gebouwd, bedoeld als een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk bleven sommigen daar heel hun leven wonen. Dat zal in deze containerwijken niet de bedoeling zijn. De huizen moeten bijvoorbeeld een goede start geven aan jongeren die anders moeilijk een goede woning kunnen vinden in de stad. Maar het gaat dan om tijdelijke huurcontracten en die woningen moeten dienen als een opstapje naar een nieuwe stek."





"De wooncrisis is een grote uitdaging. We willen meer leegstaande huizen beschikbaar maken en panden die in slechte staat zijn opknappen. Maar er zullen ook creatieve oplossingen gezocht moeten worden en dit is er één van", aldus Coddens.