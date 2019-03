‘Constructief overleg’ met Kompass, en ‘actieplan nightlife’ op komst Sabine Van Damme

29 maart 2019

17u26 0 Gent Vrijdag is er - voor het eerst – overleg geweest tussen burgemeester Mathias De Clercq en het management van de Kompass Klub. Dat laat De Clercq zelf weten met een tweet. Over de inhoud van het gesprek wordt geen commentaar gegeven. Wel wordt heel binnenkort het debat over het Gentse nachtleven opgestart.

“Constructieve bijeenkomst gehad met Kompass Klub. We delen hetzelfde doel: een bruisend en veilig nachtleven in Gent op wereldniveau.” Deze tweet stuurde burgmeester Mathias De Clercq zopas de wereld in. Dat Kompass en de burgemeester eindelijk samen zitten, mag een half mirakel heten. De Kompass kampt met een drugprobleem, en ook al hadden ze geregeld overleg met verschillende stadsdiensten, de situatie in en rond de club verbeterde niet. Bij elke politiecontrole bleek de overgrote meerderheid van de gecontroleerde personen onder invloed. Triest dieptepunt was het overlijden van een medewerker in januari, mede door drugs. Daarom sloot burgemeester De Clercq op 13 maart de club, voor 4 maanden. Tijd die de club zou moeten besteden aan het professioneler organiseren van haar evenementen. Maar Kompass stapte naar de Raad van State. Die gaf De Clercq geen ongelijk, maar schorste zijn sluitingsbevel toch, omdat de sluitingstermijn onvoldoende gemotiveerd was.

In principe kan Mathias De Clercq de club onmiddellijk opnieuw sluiten, met een nieuw, beter gemotiveerd burgemeestersbesluit. Maar dat gebeurt dus niet. De Clercq koos voor het gesprek waar de bezielers van Kompass Klub al zolang om vragen. Wat er gezegd is, is niet duidelijk, en De Clercq wil over de inhoud van het gesprek niks vrijgeven. Maar het zou dus constructief zijn geweest.De uitbater van Kompass, Jens Grieten, heeft altijd gezegd dat hij er alles aan doet om drugs uit zijn club weg te houden. Hij voert aan dat 18 van de 23 opgepakte dealers in en rond Kompass door de club zelf werden aangegeven. Kompass heropent niet vanavond, maar volgend weekend, op 5 maart.

Het stadsbestuur gaat nu een actieplan opstellen het om het Gentse nachtleven te stimuleren. Schepen van economie Sofie Bracke neemt die taak op zich. op 8 april plant ze alvast een overleg met bijna 30 spelers uit het Gentse nachtleven, waaronder ook de Vooruit. Zij mogen hun verlanglijstje aan de stad overmaken. “Ook vanuit het stadhuis voelen we het belang aan om in overleg te gaan over de toekomst van het Gentse nachtleven”, zegt Bracke. “Dat gesprek wil ik met open vizier aangaan. Maandag heb ik alle spelers uitgenodigd. Het Actieplan Nachtleven moet rekening houden met de draagkracht van de omgeving en de impact op de omwonenden. Maar ik wil weg van het gevoel dat op dit moment overheerst dat zegt dat nachtleven gelijk staat aan nachtlawaai, drugs en alcohol. Al mogen we daar ook niet blind voor zijn.”