"Circulatieplan kost ons half miljard" DAGELIJKS HALFUUR KWIJT OM 10,7 KILOMETER OM TE RIJDEN ERIK DE TROYER

10 maart 2018

02u54 0 Gent Actiegroep IntelliGent Mobiel becijferde dat het circulatieplan de Gentenaars al bijna een half miljard euro kostte. "Een geval van reken-je-rijk", reageert schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Wij hebben accuratere cijfers."

De actiegroep die zich eerder schaarde achter het referendum over het circulatieplan bevroeg 1.600 mensen. Zowel Gentenaars en niet-Gentenaars, jong en oud, voor- en tegenstanders, al zal de balans overslaan naar tegenstanders. Toch is het wel het grootschaligste onderzoek tot nu over het circulatieplan.





Een aantal interessante elementen komen naar voor. Zo geeft 46% aan zijn verplaatsingsgedrag veranderd te hebben. In 12% wordt de auto geruild voor de fiets. Slechts 3% maakte de overstap naar het openbaar vervoer. Acht percent geeft aan niet meer naar Gent te komen omwille van het circulatieplan.





Van alle bevraagden gaf 30% aan dat het verkeer in zijn straat drukker is geworden tegenover 26% die het verkeer zag afnemen. De Brugse Poort zag het verkeer verminderen, net als het centrum, de autovrije gebieden en Portus Ganda. De andere wijken zagen een toename.





Ook geeft de helft van de respondenten aan dat ze gemiddeld 10,7 km per dag meer moeten rijden door het circulatieplan en daarbij ruim een half uur verliezen. Het wordt astronomisch wanneer IntelliGent Mobiel de totale verliezen berekent. Met zijn allen rijden we 222 miljoen kilometer meer, en dat leidt tot 26.732 ton CO2 en 1.113 ton fijn stof.





IntelliGent Mobiel rekent nog verder. Chauffeurs betalen jaarlijks 300 euro meer aan brandstof. De totale economische schade door het rondrijden zou op een half miljard (!) euro komen, enkel voor de verloren tijd, extra brandstof en economische schade (aan 40 euro per uur).





"Deze studie bewijst dat de naam circulatieplan de lading meer dan dekt. We circuleren allemaal meer, helaas is onze mobiliteit er niet op verbeterd, wat toch het doel zou moeten zijn. Het plan verplaatst en verergert de problemen en creëert nog meer verkeer, niettegenstaande het afhaken van sommigen", zegt Eddy Vanzieleghem.





Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert scherp. "Dit is een geval van reken-je-rijk. Men kan blijven vermenigvuldigen om bij ongelooflijke cijfers uit te komen. Wij hebben ook een onderzoek laten uitvoeren door professionele statistici. Daaruit blijkt dat slechts 14% van wie met de wagen bleef rijden, meer kilometers moest afleggen. In 86% bleef de afgelegde afstand dezelfde. Ook die 10,7 km extra afstand vind ik eigenaardig als onze stadsring maar 14 kilometer lang is."