"Chinees neerpennen? Valt wel mee" SCHOLIEREN IVG LEREN MONDJE SWAHILI, CHINEES OF HEBREEUWS YANNICK DE SPIEGELEIR

23 januari 2018

02u54 0 Gent Op de IVG-School in de Nederkouter krijgen de leerlingen van de tweede en derde graad secundair twee uur extra taalles. Naast Frans of Duits kunnen ze zich verdiepen in Chinees of Swahili. "We willen de nieuwsgierigheid voor het onbekende aanwakkeren", zegt directeur Olivier Szafiro.

Het is een straf en gewaagd pedagogisch project waarmee ze dit schooljaar uitpakken in de middelbare school aan de Nederkouter. IVG draagt taalonderwijs al langer hoog in het vaandel. "Wie talen kent, opent de deuren tot anderen en krijgt meer mogelijkheden voor zijn verdere ontwikkeling", klinkt het in de infobrochure van de school.





De nieuwe IVG-Academy is echter een unicum in Vlaanderen. Leerlingen uit de tweede en derde graad van de school kunnen kiezen uit tien verschillende talen en culturen om zich in te verdiepen. Er zijn voor de hand liggende keuzes zoals Frans, Duits en Spaans bij, maar ook exotische talen als Hebreeuws, Arabisch, Russisch, Chinees of zelfs Swahili behoren tot het aanbod. Leerlingen met buitenlandse roots en een taalachterstand verdiepen zich op hun beurt dan weer in het Nederlands.





Wereldburger

"Het is niet onze bedoeling om onze leerlingen in één schooljaar bijvoorbeeld Russisch te laten spreken, maar eerder om hen in te leiden in een voor hen niet zo bekende regio. Er wonen bijvoorbeeld heel veel Turken in Gent, maar als je mensen vraagt wat ze weten over het land, stopt het vaak bij dooddoeners zoals dat 'men er graag pita eet' en dat 'Erdogan er president is'", zegt directeur Olivier Szafiro. "Door onze leerlingen twee uur per week onder te dompelen in een vreemde cultuur en taal willen we hen voorbereiden tot wereldburgerschap in een samenleving die steeds sneller mondialiseert."





In aanwezigheid van schepenen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) en van diversiteit Resul Tapmaz (sp.a) werden gisteren de eerste deelnemingscertificaten van de IVG-Academy uitgereikt. De 17-jarige Nina Uelpenisch verdiepte zich een half jaar lang in het Hebreeuws. "Het was zeer verrijkend om over een cultuur bij te leren waar ik nog niet zoveel over wist. Je hoort wel veel over Israël in het nieuws, maar die kennis is vrij oppervlakkig. Nu weet ik meer over de grote steden, de cultuur en de achtergrond van de conflicten in het land. En ik kan goeiedag zeggen in het Hebreeuws: sjalom", lacht Nina. De 16-jarige Minte Habtie volgde een stoomcursus Chinees. "Een taal die zoveel mensen spreken in de wereld, maar op het eerste zicht ontoegankelijk lijkt. Door de lessen op onze school te volgen, heb ik geleerd dat het best meevalt om een Chinese zin neer te pennen."





Bij IVG hopen ze dat de taalateliers de leerlingen kunnen stimuleren om verder aan de slag te gaan. "We informeren hen over de mogelijkheid om in avondonderwijs een taal verder aan te leren. Zo kunnen ze zelf beslissen of ze er zich in hun vrije tijd verder wensen in te verdiepen", zegt Liesbet Coens, beleidsmedewerker op de IVG-School.